Στην πρώτη του Ευρωπαϊκή συμμετοχή, ο Πανιώνιος συνεχίζει να γράφει ιστορία, καθώς προκρίθηκε στους 4 του Challenge Cup...

Ένα από τα πιο όμορφα διήμερα για το ελληνικό βόλεϊ γυναικών ολοκληρώθηκε με την ιστορική πρόκριση του Πανιωνίου στα ημιτελικά του Challenge Cup, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό (άρα δεδομένη η παρουσία μιας ελληνικής ομάδας στον τελικό), ενώ υπενθυμίζουμε ότι χθες (4/2) και ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκριση του στα play off του Champions League.

Η ομάδα της Κύπρου, η πρώτη που έφτασε στα προημιτελικά ενός Ευρωπαϊκού κυπέλλου, παρά την ήττα της με 3-1 στο πρώτο ματς, πάλεψε για την ανατροπή και τα κορίτσια του Ντράγκαν Νέσιτς χρειάστηκε να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να πάρουν τα δύο σετ που χρειαζόταν.

Από το πρώτο σετ φάνηκε τι θα επακολουθούσε με τα κορίτσια από την Κύπροα να προηγούνται 7-9, τον Πανιώνιο να ισοφαρίζει στο 11-11 και να φτάνουμε στο 18-18. Η Ολυμπιάδα έχασε κόντρα μπάλα, η Ραχίμοβα πήγε στο σερβίς και με 4 άσσους (μεταξύ άλλων) για το εντυπωσιακό 7-0 και το 25-18.

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε μ' ένα γρήγορο 3-0 στο β' σετ, όμως δεν είχε την ανάλογη συνέχεια με την Ολυμπιάδα να ισοφαρίζει αμέσως και να αποκτά μια διαφορά (12-15) φτάνοντας στο 21-24. Ο Πανιώνιος πλησίασε στον πόντο (23-24) όμως η Τέρελ τελείωσε τον πόντο για το 1-1.

Η ομάδα της Κύπρου αιφνιδίασε και προηγήθηκε με 1-5, αλλά μετά το τάιμ άουτ του Νέσιτς ο Πανιώνιος αντέδρασε (5-6) προσπέρασε στο σκορ και είχεν τον έλεγχο του σετ μέχρι το 22-18. Εκεί οι κυανέρυθρες κόλλησαν επιθετικά και με άσσο το σκορ έγινε 22-22. . Η Ραχίμοβα ξεκόλλησε τον Πανιώνιο (23-22), η Ριστίσεβιτς έφερε το πρώτο ματς μπολ (24-23) και στην επόμενη φάση το μπλοκ της Κατερίνας Ζακχαίου χάρισε το σετ και την πρόκριση στον Πανιώνιο.

Η Ολυμπιάδα παρά την απογοήτευση του αποκλεισμού κατάφερε να στείλει στη συνέχεια το ματς στο τάι μπρέικ, διεκδικώντας τη νίκη γοήτρου, αλλά στο 5ο σετ οι κυανέρυθρες ξέφυγαν από νωρίς στο σκορ και με τον άσσο της Αγγελοπούλου πήραν και τη νίκη με 15-8.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-18, 25-18

2ο σετ: 8-5, 13-16, 17-21, 23-25

3ο σετ: 8-7, 16-12, 21-18, 25-23

4ο σετ: 8-7, 16-15, 20-21, 21-25

5ο σετ: 5-2, 10-26, 12-7, 15-8

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 7 άσσους, 61 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων και της Ολυμπιάδας Νεάπολης προήλθαν από 7 άσσους, 58 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-18, 23-25, 25-23, 21-25, 15-8) σε 120'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 10 (10/22 επ., 72% υπ. - 50% άριστες), Στογιλίκοβιτς 1 (1/2 επ.), Ατανασίεβιτς 13 (11/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% άριστες), Ραχίμοβα 23 (18/35 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Ζακχαίου 8 (3/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Καρέλια 1 (1/4 επ.) / Ξανθοπούλου (λ, 52% υπ. - 48% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού 6 (6/9 επ.), Φλιάκου, Λιάγκη 3 (3/6 επ.), Αγγελοπούλου 8 (6/20 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 22% υπ.-11% άριστες), Λαμπρούση 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Μίλαν Λιούμπιτσιτς): Νούντα 6 (5/15 επ., 1 άσσος, 43% υπ. - 38% άριστες), Χουντίμα 6 (5/16 επ., 1 άσσος, 38% υπ.-23% άριστες), Μάγιερ 7 (3/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Τερέλ 32 (30/49 επ., 2 άσσοι), Ντροζντ 9 (4/11 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ρομπιτέιλ 1 (1 μπλοκ) / Κούτα (λ, 44% υπ. - 16% άριστες), Παταρίδου, Ριάλα, Προκοπίου, Τσβίτσκοβιτς 9 (9/16 επ., 53% υπ. - 33% άριστες), Λεωνίδου 1 (1 άσσος), Ζεμπίλα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ).