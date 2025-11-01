Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και ολοκληρώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, το Μαρκόπουλο πέρασε με 3-2 σετ από την έδρα της Θέτιδας Βούλας και παρέμεινε αήττητο στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών!

Η ομάδα των Μεσογείων συνέχισε για τρίτο συνεχόμνο αγώνα τη φοβερή πορεία της στο Πρωτάθλημα και με την τρίτη νίκη της στο τάι μπρέικ έφτασε τους 6 βαθμούς. Αντίθετα, η Θέτιδα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη πρώτη φετινή της νίκη στο πρώτο της παιχνίδι στην έδρα της, γνώρισε την δεύτερη ήττα της στο πέμπτο σετ και τρίτη συνολικά. Το Μαρκόπουλο επεβλήθη με 3-2 σε της Θέτιδας.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα του Μαρκοπούλου στο πρώτο σετ, καθώς με τους συνεχόμενους άσσους της Μάρμεν προηγήθηκε πολύ γρήγορα με 1-7. Οι φιλοξενούμενες συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, παίρνοντας προβάδισμα με 4-9 χάρη στο μπλοκ τους και μην αφήνοντας τη Θέτιδα να πλησιάσει. Το Μαρκόπουλο έφτασε έως και το 9-17 με επίθεση της Τζόνσον και το 12-21 με άσσο της Σπανού, για να κλείσει το πρώτο σετ με 13-25 χάρη σε άσσο της Καθάριου.

Η Θέτιδα στο δεύτερο σετ μπήκε αποφασισμένη να αλλάξει το σκηνικό και προηγήθηκε με 6-3 χάρη στα καλά σερβίς της Νικολογιάννη. Το Μαρκόπουλο ισοφάρισε (6-6) μετά από λάθος της Πάλακ, με την ομάδα της Βούλας να παίρνει νέο προβάδισμα με 9-7 με μπλοκ της Ούτερμπακ. Η διαφορά ανέβηκε έως το 14-8 χάρη στα καλά σερβίς της Πάλακ, με τη Θέτιδα να φτάνει στο 17-10 με κόντρα μπάλα της Νικολογιάννη. Η ομάδα του Γιάννη Νικολάκη προηγήθηκε μέχρι και με οκτώ πόντους (21-14) με την Ούτερμπακ, δείχνοντας να ελέγχει απόλυτα αυτό το σετ.

Το Μαρκόπουλο έκανε την ύστατη προσπάθεια, μειώνοντας σε 22-18 με την Κωτσαρά και 23-21 με την Τζόνσον. Εκεί όμως η Νικολογιάννη έκανε το 24-21 δίνοντας σετ μπολ στην ομάδα της, με τη Φερέιρα να κάνει το 25-21 ισοφαρίζοντας για την ομάδα της Βούλας. Στο τρίτο σετ μετά το 9-10 η συνέχεια άνηκε στο Μαρκόπουλο που εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Θέτιδας και με την Τζόνσον να παίρνει τη μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση το σκορ έγινε 18-23. Με σέρβερ την Νικολογιάννη και δύο συνεχόμενους άσσους η ομάδα της Βούλας μείωσε σε 22-23 αλλά πάλι η Τζόνσον έδωσε τη λύση (22-24). Η Κλαρκ μετά από φάση διαρκείας έσβησε το πρώτο σετ μπολ αλλά στη συνέχεια η Αμερικανίδα έχασε το σερβίς για το 23-25.

Στο τέταρτο σετ η Θέτιδα μπήκε αποφασισμένη να στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Με πρωταγωνίστρια την Νικολογιάννη, πίεση στο σερβίς και καλά στημένο μπλοκ, η Θέτιδα απέκτησε διψήφια διαφορά στο σετ και με επίθεση της διεθνούς ακραίας έγινε το 25-16 για το 2-2 σετ.

Της... ανατροπής έγινε στο τάι μπρέικ με τη Θέτιδα να προηγείται με 3-0 και 5-3, αλλά το Μαρκόπουλο με την Καθάριου πέρασε μπροστά με 5-6. Μετά από λάθος της ομάδας των Μεσογείων (τέσσερις μπαλιές) η Θέτιδα ξέφυγε εκ νέου με +2 (10-8) αλλά οι φιλοξενούμενες αντέδρασαν και πάλι και με μπλοκ της Γουόκερ έγινε το 10-11. Η Νικολογιάννη έχασε την επίθεση για το 11-13, η Σπανού μπλόκαρε την Ούτερμπακ για το 11-14 και στη συνέχεια η Τζόνσον με άσσο τελείωσε την αναμέτρηση για το 11-15.

Διακύμανση:

1ο σετ: 2-8, 8-16, 12-21, 13-25

2ο σετ: 8-7, 16-10, 21-14, 25-21

3ο σετ: 7-8, 12-16, 15-21, 23-25

4ο σετ: 8-5, 16-7, 21-12, 25-16

5ο σετ: 5-3, 7-8, 11-12, 11-15

Τα σετ:

2-3 (13-25, 25-21, 23-25, 25-16, 11-15)

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Γιάννης Νικολάκης (Α.Σ.Π. Θέτις): «Ήταν ένα καλό παιχνίδι και, όπως πάντα στο τάι μπρέικ, παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες — τύχη, προσωπικότητα… Είναι το δεύτερο παιχνίδι που χάνουμε στο 5ο σετ και δεν είμαι ικανοποιημένος. Στο πρώτο παιχνίδι, στην έδρα μας, απέναντι στο Μαρκόπουλο —που έχει κάνει μεγάλες νίκες— είχαμε επίσης ευκαιρίες. Από την άλλη, όταν σου δίνεται η ευκαιρία να πάρεις το τρίτο σετ, πρέπει να το πάρεις. Πρέπει να έχουμε ηρεμία και ψυχραιμία. Οδρόμος είναι μακρύς. Υστερήσαμε σε κάποιους παράγοντες, ενώ το Μαρκόπουλο ήρθε με καλή ψυχολογία. Θα δουλέψουμε κι εμείς πάνω σε αυτόν τον τομέα, γιατί αυτή δεν είναι η εικόνα μας. Υπομονή, δουλειά και προχωράμε».

Ασημίνα Νικολογιάννη (Α.Σ.Π. Θέτις): «Αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Δουλεύουμε σκληρά, αλλά έχουμε κάνει κακό ξεκίνημα. Δεν μας αντιπροσωπεύει αυτή η εικόνα. Συγχαρητήρια στο Μαρκόπουλο. Συνεχίζουμε και θα παλέψουμε, γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και τίποτα δεν έχει κριθεί».

Έλενα Κανελλοπούλου (Α.Ο. Μαρκοπούλου): «Θέλω να ευχηθώ περαστικά στον προπονητή μας Γιώργο Ρούση. Ελπίζω να χάρηκε με το αποτέλεσμα και με την ομάδα. Έχουμε μια εξαιρετική πορεία και προσπαθούμε πολύ. Δουλεύουμε σκληρά και τα αποτελέσματα μάς δικαιώνουν. Η Θέτιδα είναι πολύ καλή ομάδα, που ήθελε τη νίκη, αλλά φανήκαμε αντάξιες των προσδοκιών. Η ψυχολογία μας βοηθά να αποκτήσουμε ταυτότητα και χαρακτήρα και αυτό θα φανεί και στη συνέχεια».

Άννα Σπανού (Α.Ο. Μαρκοπούλου): «Στενοχωρήθηκα που χάσαμε έναν βαθμό. Δεν παίξαμε τόσο καλά, αλλά η νίκη είναι νίκη. Περάσαμε μια δύσκολη εβδομάδα — έλειπαν ο προπονητής μας και ο βοηθός λόγω θεμάτων υγείας — και τα καταφέραμε χωρίς αυτούς. Στέλνουμε δύναμη, μας έχουν λείψει και είμαστε χαρούμενες για τη νίκη. Δεχθήκαμε πολλά πλασέ, αλλά αντέξαμε και συνεχίζουμε».