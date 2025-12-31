Με τον αγώνα του Άρη με τον Παναθηναϊκό ανοίγει χρονικά το 2026 στην Volley League Γυναικών, αλλά το μεγάλο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής είναι το Πανιώνιος – ΑΕΚ.

Ποδαρικό στο 2026 με αγώνες για την Volley League Γυναικών, καθώς Παρασκευή και Σαββάτο θα διεξαχθεί η 12η αγωνιστική και πρώτη του δευτέρου γύρου. Την αυλαία ανοίγει η αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί στην Μίκρα, ενώ το μεγάλο ντέρμπι είναι το παιχνίδι του Πανιωνίου με την ΑΕΚ. Στο ματς αυτό μάλιστα θα υπάρχει και το Κύπελλο του Σούπερ Καπ που κέρδισαν οι «κυανέρυθρες» και με το οποίο ο κόσμος της ομάδας θα μπορεί να φωτογραφηθεί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών έχει ως εξής:

Volley League Γυναικών - 12η αγωνιστική

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο Μίκρας, 17.00: Α.Σ. Άρης - Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Ισκάς, Μπουκουβάλα, Παρατηρητής: Γεωργιάδης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Αλεξίου.

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Ν. Σμύρνη, 18.00: Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Π.Α.Ο.Κ. F&U

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Οικονομοπούλου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Πολάτος, Τουλής, Γραμματεία: Λορέντζου.

Γυμναστήριο Μαρκοπούλου, 18.00: Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil - Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Κατερλή, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Τσάκωνας, Επόπτες: Σωνάκης, Πεσίνογλου, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Ν. Σμύρνη, 19.00: Πανιώνιος Betsson - Α.Ε.Κ.

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Μουζακίτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καπουράνη.

Γυμναστήριο «Γεώργιος Γεννηματάς» Βούλα, 19.30: Α.Σ.Π. Θέτις - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Διαιτητές: Αντωνόπουλος, Τόλιος, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Ανδρέου, Δουκάκη, Γραμματεία: Χαρίτου.

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30: Ζ.Α.Ο.Ν. - Ηλυσιακός Α.Ο.

Διαιτητές: Κτενάς, Σπίνας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής: Δημάκης, Επόπτες: Τρίκκα, Κουρτετσιώτης, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.

