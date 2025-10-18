Έχασε το πρώτο σετ, σοβαρεύτηκε και νίκησε τη Θέτιδα Βούλας ο Ολυμπιακός

Παρότι έχασε το πρώτο σετ και δυσκολεύτηκε στο 4ο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-1 της Θέτιδας Βούλας και ξεκίνησε με τρίποντο την φετινή Volley League Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το δεξί την προσπάθεια υπεράσπισης των σκήπτρων του, επικρατώντας με 3-1 της Θέτιδας που είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ.

Ο αγώνας ήταν σαν... καρδιογράφημα με φοβερές εναλλαγές στο πρώτο και στο τέταρτο σετ, ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός.

Όπως και στην αρχή, καθώς στην εκκίνηση του ματς προηγήθηκε με 7-1 και 8-4, αλλά η Θέτις απάντησε για το 8-10 με τα σερβίς της Νικολογιάννη. Από εκείνο το σημείο άρχισε μια μάχη πόντο με πόντο για να φτάσουμε στο 23-23 που έγινε 23-25 με επιθέσεις των Τζόνσον, Βλαχάκη.

Στα επόμενα δύο σετ όμως τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς ήταν εντυπωσιακές, περιόρισαν τη Θέτιδα σε πολύ χαμηλά ποσοστά στην επίθεση (15% στο 2ο και 22% στο 3ο) με το 2-1 να έρχεται πολύ άνετα.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά και το επόμενο σετ (3-0 με δύο άσσους της Ντι Ιούλιο) και λίγο αργότερα το 11-10 έγινε 15-10 με συνεχόμενες κόντρα επιθέσεις, ωστόσο ακολούθησε ένα τρομερό σερί από λάθη στην επίθεση με τις αθλήτριες του Γιάννη Νικολάκη να προηγούνται 16-19 τρέχοντας επιμέρους σκορ 1-9 (!). Η Θέτις κράτησε αυτό το +3 μέχρι το 19-22, όμως το ξέσπασμα της Αμπντεραχίμ έφερε νέα ανατροπή (23-22) και στο 23-23 χαμένο σερβίς της Ούτερμπακ και επίθεση της Κούμπουρα χάρισαν το τρίποντο στον Ολυμπιακό.

Διαιτητές: Νικάκης, Αρβανίτης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-15, 20-21, 23-25

2ο σετ: 8-2, 16-6, 21-09, 25-11

3ο σετ: 8-0, 16-4, 21-6, 25-08

4ο σετ: 8-6, 15-16, 18-21, 25-23

Τα σετ: 3-1 (23-25, 25-11, 25-08, 25-23) σε 103'.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 70 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 12 (8/9 επ., 4 μπλοκ), Κούμπουρα 19 (18/46 επ., 1 άσσος), Στεβάνοβιτς 16 (13/14 επ., 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 21 (20/39 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.-25% άριστες), Κονέο 10 (9/30 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ.-57% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 60% υπ.-20% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ).

ΑΣΠ Θέτις (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1/3 επ.), Βλαχάκη 7 (5/24 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ.-24% άριστες), Κλαρκ 14 (10/17 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ούτερμπακ 9 (9/33 επ.), Ματσαρόκη 2 (2/6 επ.), 8 (4/21 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 31% υπ.-17% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 31% υπ.-23% άριστες), Γκιαούρη 1 (1/3 επ.), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση 1 (1/2 επ.), Πάλαγκα 2 (2/6 επ., 75% υπ.-50% άριστες)

Η γνώμη του πάγκου

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (προπονητής Ολυμπιακού): «Δεν έμεινα ικανοποιημένος από τον τρόπο που λειτουργήσαμε στις στιγμές που το αποτέλεσμα ήταν οριακό, κοντά στο τέλος του σετ δηλαδή. Σαν να δείξαμε λίγο άγχος, αλλά εντάξει, είμαστε στην αρχή ακόμα. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ πάνω σε αυτό, ψυχολογικά, αλλά και σε επίπεδο τεχνικής, τακτικής και όλων των άλλων τομέων. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε».