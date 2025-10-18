Η πρώτη μεγάλη έκπληξη της σεζόν ήρθε στην πρεμιέρα της Volley League γυναικών με τον ΑΟΝΣ Μίλων να επικρατεί με 3-2 του φιναλίστ του πρωταθλήματος ΠΑΟΚ.

Σ' ένα ματς που ξεπέρασε τις δύο ώρες (123 λεπτά) η ομάδα της Νέας Σμύρνης μετά το κακό πρώτο σετ, επιβεβαίωσε τη φετινή δυναμική της, με τις ασπρόμαυρες να αντιδρούν μετά το 1-2, αλλά να πληρώνουν τα 32 λάθη που έκαναν (12 περισσότερα από τον αντίπαλο τους).

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με δύο λάθη στην επίθεση για το γρήγορο 1-3 του Μίλωνα, ωστόσο με πίεση στο σερβίς απάντησε με επιμέρους σκορ 6-1 για το 7-4 με τις φιλοξενούμενες να καταφέρνουν να ισοφαρίσουν στο 13-13 (από 13-10). Εκεί όμως «κόλλησε» και ο ΠΑΟΚ με εξαιρετική την Σίζαρ έτρεξε επιμέρους σκορ 12-3 για το 25-16 και το 1-0.

Το δεύτερο σετ είχε ανάλογη εξέλιξη με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, καθώς οι φιλοξενούμενες με φοβερή πίεση στο σερβίς δημιούργησαν πολλά προβλήματα στην υποδοχή του ΠΑΟΚ και το 10-9 έγινε 12-17. Οι ασπρόμαυρες δεν είχαν τρόπο να αντιδράσουν και το 1-1 ήρθε πολύ εύκολα.

Ο Μίλων συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο γ' σετ (4-6, 6-9, 11-14) με τον ΠΑΟΚ στο 12-15 να δέχεται νέο σερί για το 12-19 και το 1-2 να γίνεται ακόμη πιο εύκολα.

Η συνέχεια όμως έκρυβε πολύ... δράμα. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια αντίδραση στο δ' σετ με την είσοδο της Αντύπα αντί της Σαντιάγο (στο 9-8) να λειτουργεί θετικά και τον Δικέφαλο να ξεφεύγει με 18-14, ωστόσο η εκπληκτική Σεγκόβια με τρεις επιθέσεις και δύο μπλοκ διαμόρφωσε το 19-20! Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε ξανά (21-20) και έφτασε σε σετ μπολ (24-23), αλλά χρειάστηκε το τρίτο και το μπλοκ της Αντύπα για να διαμορφώσει το 27-25 και να οδηγήσει το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί οι ασπρόμαυρες μετέτρεψαν το 2-3 σε 6-3, για να ισοφαρίζει ο Μίλων με άσο της Ζαμπορόφσκα (7-7) και να ακολουθήσει μια μάχη πόντο με πόντο. Το 12-11 του ΠΑΟΚ έγινε 12-13 με μπλοκ της Αργυρίου, με τη γηπεδούχο να ισοφαρίζει και το 13-14 να γίνεται με... φρι μπολ που δεν βγήκε άμυνα, ενώ στο 14-15 η Σίζαρ σταμάτησε στο μπλοκ την Σεγκόβια σβήνοντας το δεύτερο ματς μπολ. Η Χάντσον διαμόρφωσε το 15-16 και στην επόμενη φάση η άουτ επίθεση της Σίζαρ χάρισε τη σπουδαία νίκη στον Μίλωνα.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ψύχου, Σταυρίδου, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-14, 21-15, 25-16

2ο σετ: 8-4, 12-16, 14-21, 16-25

3ο σετ: 6-8, 12-16, 14-21, 19-25

4ο σετ: 8-7, 16-13, 21-20, 27-25

5ο σετ: 5-3, 10-9, 12-11, 15-17

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 65 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 57 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 26 (21/48 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Τοντάι 14 (11/21 επ., 3 μπλοκ), Σίζαρ 18 (15/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βαν Ντε Βίβερ 3 (3/7 επ.), Σαντιάγο 6 (5/30 επ., 1 άσσος, 59% υπ.-31% άριστες), Κιουτσιούκη 6 (3/10 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Καραμπάση (λ, 61% υπ.-46% άριστες), Απλαδά 1 (1 μπλοκ), Αντύπα 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ.-12% άριστες).

ΑΟΝΣ Μίλων (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 25 (22/60 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάρις 16 (13/32 επ., 3 μπλοκ, 14% υπ.-14% άριστες), Χάτσον 17 (16/50 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ.-26% άριστες), Πήττα 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Αργυρίου 8 (3/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 5 (1/3 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Τζαγκαράκη λ, 47% υπ.-25% άριστες), Μπρουκς.

Η γνώμη του πάγκο

Γιάννης Γιαπάνης (προπονητής ΠΑΟΚ): «Θεωρώ ότι είχαμε πρόβλημα στην επίθεση κι αυτό μας κόστισε την ήττα. Παρόλο που είχαμε καλή ανάπτυξη δεν τελειώναμε τις μπάλες, κάναμε λάθη ή δεχόμασταν μπλοκ. Εκεί ήταν η διαφορά και στα κρίσιμα σημεία κάναμε πολλά λάθη κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε για να είμαστε καλύτεροι την επόμενη εβδομάδα».

Κώστας Παπαδόπουλος (προπονητής ΑΟΝΣ Μίλων): «Είναι σημαντική, αλλά πρέπει να μείνουμε στους πανηγυρισμούς της σημερινής ημέρας καθώς είναι μόλις η πρώτη αγωνιστική. Ακόμη κι αν χάναμε δεν θα είχε κριθεί κάτι, ούτε οι δύο πόντοι που πήραμε κρίνουν κάτι. Σίγουρα όμως είναι μια επιβεβαίωση για τα παιδιά ότι δουλεύουν καλά και ότι μπορούμε να κάνουμε αρκετά πράγματα».