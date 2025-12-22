Ολυμπιακός – Πανιώνιος: Έτοιμοι για μεγάλη μάχη στο Super Cup

Προπονητές και αρχηγοί των Ολυμπιακού και Πανιωνίου υποσχέθηκαν πως θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για να κατακτήσουν το Super Cup.

Στο Δημαρχείο Κηφισιάς και στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 22/12 η συνέντευξη Τύπου του Super Cup Γυναικών powered by Protergia.

Ο οικοδεσπότης και συνδιοργανωτής Δήμος Κηφισιάς μέσω της Αντιδημάρχου Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Ευαγγελίας Δραγώνα, υποδέχθηκε τον προπονητή και τον αρχηγό των δύο ομάδων που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, την Γενική Γραμματέα της Ομοσπονδίας Έφη Χρόνη-Έρωτα και την Ειδική Γραμματέα Άντα Βαφειάδου καθώς και την Brand Marketing Manager της Protergia, κα. Λένα Ζολώτα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 21.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), στο κλειστό γυμναστήριο «Ι. Ζηρίνης» και θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο βόλεϊ γυναικών.

Ευαγγελία Δραγώνα (Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Κηφισιάς)

«Εκ μέρους του Δημάρχου Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά και του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς σας καλωσορίζω στην πόλη μας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου. Ο Δήμος Κηφισιάς, στηρίζοντας έμπρακτα τον αθλητισμό και τη νέα γενιά, σε συνεργασία με την ΕΟΠΕ διοργανώνει για πρώτη φορά αυτή τη σπουδαία αθλητική διοργάνωση, το Volleyball Super Cup Γυναικών powered by Protergia.

Μία ακόμη μεγάλη αθλητική στιγμή για τον Δήμο Κηφισιάς, σε συνέχεια της πρόσφατης ιστορικής υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», που

ευχόμαστε να αποτελέσει την απαρχή για τη διοργάνωση ακόμα περισσότερων σημαντικών αθλητικών γεγονότων στον Δήμο μας.

Καλωσορίζουμε στην Κηφισιά, δύο από τις κορυφαίες ομάδες Volley League γυναικών που εκπροσωπούν επάξια το ελληνικό βόλεϊ στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. Τον τρεμπλούχο Ολυμπιακό και τον φιλόδοξο

Πανιώνιο Betsson, που στις 23 Δεκεμβρίου, στις 21.30 θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, στο πλήρως ανακαινισμένο «στολίδι», το κλειστό γήπεδο, του Ζηρινείου.

Ένα ιστορικό, σύγχρονο αθλητικό σημείο αναφοράς, όχι μόνο για αθλητές και συλλόγους της περιοχής, αλλά για τα Βόρεια Προάστια της Αττικής. Μία πραγματική αθλητική «κυψέλη» για τον Δήμο μας, που προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά και νέους να αθληθούν και να έρθουν πιο κοντά στον αθλητισμό και στις αξίες του. Ο Δήμος μας, με την παρουσία 5 συλλόγων να πρωταγωνιστούν στις υψηλότερες κατηγορίες του αθλήματος, αποδεδειγμένα αγαπά ιδιαίτερα το βόλεϊ.

Ως δημοτική Αρχή, στηρίζουμε τα πλάνα του αθλητισμού βασιζόμενοι σε δύο πυλώνες: Τον εκσυγχρονισμό των παλιών αθλητικών υποδομών του Δήμου, όπως για παράδειγμα, η πλήρης ανακαίνιση του Ζηρινείου και η αναβάθμιση του σε γήπεδο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και τη δημιουργία νέων υπερσύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων όπως το πρότυπο κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, βόλεϊ στην Νέα Κηφισιά, το οποίο και ολοκληρώνεται μέσα στον Ιανουάριο του 2026.

Η κοινή συνισταμένη των έργων αυτών, είναι ότι πραγματοποιούνται μέσα από το πλαίσιο του χορηγικού προγράμματος κοινωνικής συμμετοχής, "Μαζί Χτίζουμε", του Δήμου μας. Με αυτό τον τρόπο πληρούμε τις προϋποθέσεις για να φιλοξενήσουμε με επιτυχία διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, όπως τον τελικό του Volleyball Super Cup powered by Protergia.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η διοργάνωση, θα αποτελέσει μια πραγματική «γιορτή» του βόλεϊ γυναικών, και θα στεφθεί με απόλυτη οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις δύο ομάδες και καλούμε τους φίλους του αθλητισμού να έρθουν στο «Ζηρίνειο», να απολαύσουν θέαμα υψηλού επιπέδου από σπουδαίες αθλήτριες παγκόσμιας ακτινοβολίας και να ζήσουν μοναδικές συγκινήσεις. Θα ήθελα, εκφράζοντας και τον Δήμαρχο Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά, να ευχαριστήσω θερμά, την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρισης για την εμπιστοσύνη που

δείχνει στον Δήμο μας, τη Διοίκηση της ΕΡΤ, την Protergia και τους πολύτιμους χορηγούς μας, καθώς και όλους όσοι συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής διοργάνωσης».

Έφη Χρόνη-Έρωτα (Γενική Γραμματέας Ε.Ο.ΠΕ.)

«Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στη συνέντευξη Τύπου. Η αυριανή συνάντηση δεν αφορά απλώς έναν αγώνα, αλλά έναν θεσμό, με τη συμμετοχή των δύο εκ των κορυφαίων ομάδων της χώρας. Στόχος μας είναι η διεξαγωγή ενός αγώνα υψηλών προδιαγραφών, αντάξιου του επιπέδου των αθλητριών και των φιλάθλων.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Κηφισιάς και τον Δήμαρχο κ. Ξυπολύτα, καθώς και την Protergia, η οποία αποτελεί τον ονομαστικό χορηγό της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα φέρει την ονομασία Super Cup Γυναικών powered by Protergia, σηματοδοτώντας τη σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων του ελληνικού βόλεϊ γυναικών με την Protergia, την ενέργεια της METLEN Energy & Metals, τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερες από 650.000 παροχές σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο σε όλη τη χώρα.

Ευχαριστούμε, επίσης, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τη Δημόσια Τηλεόραση για τη στήριξή τους.

Θέλουμε η διοργάνωση να αποτελέσει γιορτή του αθλητισμού, της ευγενούς άμιλλας και του πολιτισμού, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και είμαστε βέβαιοι ότι το θέαμα θα μας αποζημιώσει όλους».

Λένα Ζολώτα (Brand Marketing Manager Protergia)

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και στηρίζουμε αυτή τη σπουδαία αθλητική διοργάνωση, που τελείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) με τη συνδιοργάνωσητου Δήμου Κηφισιάς που προάγει τον αθλητισμό, τη συνεργασία και την ευγενή άμιλλα.

Η Protergia, η ενέργεια της METLEN Energy & Metals, μέσα από τη χορηγία της στο Volleyball Super Cup Γυναικών, αποδεικνύει έμπρακτα ότι βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο κάθε της δράσης. Άλλωστε η METLEN επενδύει στρατηγικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας δράσεις που ενισχύουν τον αθλητισμό και την κοινωνική συνοχή.

Για εμάς, η ενέργεια δεν είναι απλώς ένα προϊόν — είναι καθημερινότητα, ποιότητα ζωής και εμπιστοσύνη. Στόχος μας είναι όλες μας οι ενέργειες να έχουν πραγματικό αποδέκτη τον άνθρωπο, προσφέροντάς του καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά και σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες, σχεδιασμένες γύρω από τις πραγματικές του ανάγκες.

Η Protergia με ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης, που περιλαμβάνει 85 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ένα τηλεφωνικό κέντρο με διευρυμένο ωράριο, καθώς και onlineσημεία εξυπηρέτησης (chatbot, social media), αφουγκράζεται καθημερινά τους πελάτες της, προσφέροντάς τους μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενέργειας.

Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις ομάδες, και φυσικά καλές γιορτές σε όλους, με υγεία, δύναμη και θετική ενέργεια».

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (Προπονητής Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.)

«Είμαι σίγουρος ότι η κατάσταση θα είναι τέλεια. Για το ματς θα έλεγα ότι συναντιούνται δύο σύλλογοι με μεγάλη ιστορία στον τελικό. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει μεγάλη ποιότητα και θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Φυσικά και οι δύο ομάδες έρχονται με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τίτλου. Όσο αναφορά την ομάδα μου, προετοιμαζόμαστε πολύ καιρό για αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για αύριο. Είναι ένας αγώνας, οπότε μάλλον το κίνητρο και το ποιος θα αγωνιστεί με μικρότερη πίεση θα είναι σημαντικοί παράγοντες. Επίσης το σερβίς και το μπλοκ-άμυνα μας φαίνεται να δουλεύει καλά αυτό το διάστημα και αυτό θεωρώ ότι θα κρίνει πράγματα».

Ντράγκαν Νέσιτς (Προπονητής Πανιωνίου Betsson)

«Το Σούπερ Καπ είναι μια ωραία διοργάνωση για όλες τις χώρες όπως και για την Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι αύριο θα είναι μια πολύ ωραία γιορτή πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και οι δύο ομάδες έχουν πολύ υψηλά ποσοστά στο side out, αλλά θεωρώ ότι το τρανζίσιον θα κρίνει τον αγώνα αύριο».

Μελίνα Εμμανουηλίδου (Αρχηγός Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.)

«Είναι ο πρώτος στόχος της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός έχει ξαναβρεθεί σε αυτή την θέση. Σίγουρα έχουμε απέναντί μας έναν αρκετά δυνατό αντίπαλο, αυτό που θέλουμε είναι να γίνει ένα ωραίο θέαμα, ένα ωραίο βόλεϊ για αυτούς που θα μας παρακολουθήσουν και μέσω της τηλεόρασης αλλά και από τον κόσμο που θα έρθει κοντά».

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα κρίνουν τον νικητή: «Είναι ένα παιχνίδι, το οποίο είναι ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι όποια ομάδα θα είναι πιο συγκεντρωμένη και πιο ψύχραιμη θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Για το αν ο τελικός θα προσελκύσει κι άλλα νέα παιδιά στο βόλεϊ: «Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα και αυτό που ζητάμε είναι η προβολή του αθλήματος και για τον δικό μας ρόλο αλλά και αντίστοιχα για να μπορέσουν τα παιδιά που δεν μπορούν να έρθουν στο γήπεδο να παρακολουθήσουν το άθλημα και να τα παρακινήσουμε στο να ξεκινήσουν ή να προχωρήσουν περισσότερο στο βόλεϊ».

Σχετικά με το αν η κατάκτηση του τροπαίου θα φέρει πίεση στην ομάδα: «Ο Ολυμπιακος νομίζω ότι έχει καθορίσει τη σημασία του στον χώρο του βόλεϊ. Σε κάθε διοργάνωση που παίζει ο στόχος του είναι να διεκδικεί και να παίρνει τα τρόπαια. Δεν είναι θέμα λοιπόν ότι θα μας ρίξει ψυχολογικά για το μετέπειτα ή θα μας φέρει πίεση. Είναι επίτευξη των στόχων που θέτουμε κάθε χρονιά».

Ιωάννα Καρέλια (Αρχηγός Πανιωνίου Betsson)

«Το Σούπερ Καπ είναι μια ιστορική στιγμή για εμάς στον Πανιώνιο Betsson, καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που διεκδικούμε αυτόν τον τίτλο. Είναι ένας αγώνας γιορτή και ταυτόχρονα μια μεγάλη πρόκληση απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως είναι ο Ολυμπιακός. Παράλληλα όμως, το γυναικείο βόλεϊ στην Ελλάδα παραμένει μη επαγγελματικό παρά τις συζητήσεις και τις δημόσιες υποσχέσεις που έχουν δοθεί τόσο από τον κύριο Βρούτση όσο και την ΕΟΠΕ. Οι αθλήτριες λειτουργούμε σαν επαγγελματίες, χωρίς όμως να υπάρχει το απαραίτητο πλαίσιο. Ελπίζουμε πολύ σύντομα οι υποσχέσεις να γίνουν πράξεις. Οι υπεύθυνοι πρέπει να σταματήσουν απλά να χειροκροτούν την επιτυχία και να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά που θα κρίνουν τον νικητή: «Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες είναι πολύ δυνατές και ανταγωνιστικές. Απαρτίζονται από παίκτριες που έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και ταλέντο. Πιστεύω ο αγώνας θα κριθεί στις λεπτομέρειες και θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το ποια ομάδα θα καταφέρει να παραμείνει ψύχραιμη μέχρι το τέλος».

Για το αν ο τελικός θα προσελκύσει κι άλλα νέα παιδιά στο βόλεϊ: «Κάθε φορά που παίζουμε με τον Ολυμπιακό προσφέρουμε θέαμα υψηλού επιπέδου, οπότε πιστεύω ότι τα νέα κορίτσια θα εμπνευστούν από αυτό που θα δουν αύριο».

Σχετικά με το αν η κατάκτηση του τροπαίου θα φέρει πίεση στην ομάδα: «Δεν θα φέρει περισσότερη πίεση. Οι στόχοι οι δικοί μας τουλάχιστον, έχουν καθοριστεί ήδη από το τέλος της περασμένης σεζόν. Έχουμε ξεκαθαρίσει από το καλοκαίρι ότι οι στόχοι μας είναι να διεκδικήσουμε όλους τους εγχώριους τίτλους, επομένως με το να κερδίσουμε τον αυριανό αγώνα δεν αλλάζει κάτι στους στόχους μας».