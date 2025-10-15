Δύο παιχνίδια για το League Cup την Κυριακή
Το πρόγραμμα και οι διαιτητές όλων των εθνικών πρωταθλημάτων για το διάστημα 18-19 Οκτωβρίου 2025.
League Cup «Νίκος Σαμαράς» - Προκριματική Φάση
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 17.30: Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο. Καλαμάτα 80
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κώτσιας, Τομαράς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», 19.00: Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. - Α.Ο. Φλοίσβος
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μενεσλής, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Μουζακίτη, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Νικητής 2ου προκριματικού - Νικητής 1ου προκριματικού
Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ο.Φ.Η.
