Δύο παιχνίδια για το League Cup την Κυριακή

Με δύο παιχνίδια για το League Cup, ξεκινάει αυτή την Κυριακή και η επίσημη αγωνιστική περίοδος για το βόλεϊ ανδρών. Στο Ζηρίνειο η Κηφισιά θα υποδεχθεί την Καλαμάτα και Ανδρέας Βαρίκας ο Πανιώνιος τον Φλοίσβο.

Το πρόγραμμα και οι διαιτητές όλων των εθνικών πρωταθλημάτων για το διάστημα 18-19 Οκτωβρίου 2025.

League Cup «Νίκος Σαμαράς» - Προκριματική Φάση

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 17.30: Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο. Καλαμάτα 80

 

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κώτσιας, Τομαράς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας», 19.00: Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. - Α.Ο. Φλοίσβος

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μενεσλής, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Μουζακίτη, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Νικητής 2ου προκριματικού - Νικητής 1ου προκριματικού

Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ο.Φ.Η.

