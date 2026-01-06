Ο ακραίος Νίκολα Μιγιαΐλοβιτς, αποτελεί την επόμενη κίνηση του Φλοίσβου στον οποίο επιστρέφει και ενώ η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου θα ποντάρει πολλά για την εμπειρία του.

Ο Σέρβος ακραίος (ημ. γέννησης, 8/8/1989), ύψους 1.91 μ., είναι ένας παίκτης που ξέρει καλά την Ελλάδα έχοντας φορέσει στο παρελθόν την φανέλα της ομάδας του Ολυμπιακού αλλά και του Φλοίσβου και ενώ στην Ελλάδα είχε θητεία και σε Εθνικό Αλεξανδρούπολης αλλά και Φοίνικα Σύρου. Ο Φλοίσβος έσπευσε να τον κλείσει για να τον ανακοινώσει εντός των προσεχών ημερών.

Στα 36 του χρόνια ο Νίκολα Μιγιαΐλοβιτς αποτελεί μία σπουδαία - για τα δεδομένα του Φλοίσβου - κίνηση με βασικό ζητούμενο την συμβολή στην επίτευξη της σωτηρίας του συλλόγου του Παλαιού Φαλήρου. Ο Σέρβος μάλιστα ήταν παρόντας στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο όπου ο Φλοίσβος ηττήθηκε. Ο Φλοίσβος θα τον εντάξει - όπως προαναφέραμε - για 2η φορά στο δυναμικό του καθώς τον είχε κλείσει για τον σύλλογο και τον είχε ανακονώσει τον Ιούνιο του 2024.

Προηγούμενες ομάδες του

2024: Φλοίσβος

2023-2024: Γαλατασαράϊ

2022-2023: Καλάμπρια Βαλέντια

2020-2022: Ολυμπιακός

2019-2020: Ρεν (Γαλλία)

2018-2019: Γκάντσκ (Πολωνία)

2017-2018: Σαμόντ (Γαλλία)

2015-2016: Εθνικός Αλεξανδρούπολης

2015-2016: Σαεμ (Γαλλία)

2014-2015: Παρτιζάν (Σερβία)

2014-2015: Φοίνικας Σύρου

2013-2014: Εθνικός Αλεξανδρούπολης

2012-2013: Μενέν (Βέλγιο)

2011-2012: Παρτιζάν (Σερβία)

2005-2011: Πουτεβί (Σερβία)