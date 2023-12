Iντάλγκο: «Λυπηρά όσα έγιναν, μισώ τα δακρυγόνα»

Ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην χθεσινή διακοπή του ντέρμπι στο βόλεϊ και τα όσα συνέβησαν έξω από το κλειστό του Ρέντη.

Ενοχλημένος, απογοητευμένος, αλλά και ανακουφισμένος που η οικογένειά του έφυγε από του Ρέντη χωρις να πάθει το παραμικρό, δήλωσε ο άσος του Ολυμπιακού, Σαλβαντόρ Ιντάλγκο.

Ο Γερμανο-κουβανος παίκτης του βόλεϊ, σε ανάρτησή του δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για τα επεισόδια, ενώ τόνισε πως περιμένει τους οπαδούς στο επόμενο ματς να στηρίξουν την ομάδα τους.

«Υπερβολικά λυπηρά όσα συνέβησαν σήμερα, μισώ τα δακρυγόνα, δεν είναι καθόλου καλό για έναν αγώνα βόλεϊ! Απλά είμαι χαρούμενος που αυτή τη φορά δεν συνέβη τίποτα στην οικογένειά μου που παρακολουθούσε τον αγώνα στο κλειστό. Λυπάμαι πολύ για όλους τους φιλάθλους, τους φίλους, την οικογένεια και ειδικά τα παιδιά που παρακολούθησαν τον αγώνα….. θα τα πούμε σύντομα», αναφέρει στο ποστάρισμά του.

Extremely sad for what ever happen today , I hate the pepper gas , not good at all for a volleyball event !

just happy that this time nothing happen to my family which was attending the game in the Hall .I’m very sorry for all the fans , friends , family and specially the kids… pic.twitter.com/mkoAz2Vwtj