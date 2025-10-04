Εθνική Γυναικών: Κόντρα σε Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Βουλγαρία, Ουκρανία στο Eurovolley

Στο Μπρνο της Τσεχίας θα ταξιδέψει η Εθνική γυναικών για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2026.

Στη κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας, η Ελλάδα κληρώθηκε στον Β' όμιλο και θα αναμετρηθεί με τη διοργανώτρια Τσεχία, την Αυστρία, την Σερβία, την Ουκρανία και την Βουλγαρία.

Το Ευρωβόλεϊ γυναικών 2026 θα διεξαχθεί από 21 Αυγούστου 2026 έως 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Βάση κανονισμών κάθε διοργανωτής επέλεξε μία χώρα για να συμμετέχει στον ίδιο όμιλο. Η Λετονία επιλέχθηκε από την Τουρκία στον Α' όμιλο, η Αυστρία επιλέχθηκε από την Τσεχία στον Β' όμιλο, η Πορτογαλία από το Αζερμπαϊτζάν για τον Γ' όμιλο και το Μαυροβούνιο θα παίξει στον Δ' όμιλο μετά την επιλογή της Σουηδίας.

Οι υπόλοιπες κληρώσεις έγιναν βάση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Στην πρώτη τετράδα ήταν η Πολωνία, η Σερβία, η Ολλανδία και η Ιταλία.

Στο δεύτερο η Γερμανία, η Ουκρανία, το Βέλγιο και η Γαλλία. Στο τρίτο η Σλοβενία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία.

Στο τέταρτο ήταν η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ισπανία και η Κροατία.

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών 2026

Α' ΌΜΙΛΟΣ (Τουρκία - Κωνσταντινούπολη): Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία.

Β' ΌΜΙΛΟΣ (Τσεχία - Μπρνο): Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Ελλάδα.

Γ' ΌΜΙΛΟΣ (Αζερμπαϊτζάν - Μπακού): Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία.

Δ' ΌΜΙΛΟΣ (Σουηδία - Γκέτεμπορκ): Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβακία, Κροατία.

Η Εθνική γυναικών θα συμμετέχει για 8η φορά στην ιστορία της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και 3η συνεχόμενη (1985, 1991, 1993, 2001, 2019, 2021, 2023, 2026).