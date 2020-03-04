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  • 1A DIVISIÓ
  • COPA DEL REY 2005/06
  • COPA ARGENTINA

  • LIVE

    ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 81

    vs

    ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 67

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 76

    vs

    ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 74

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 51

    vs

    ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 61

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 6

    vs

    ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 9

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 18

    vs

    ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 13

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 103

    vs

    ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 104

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -

    vs

    ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -

    vs

    ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1

    vs

    ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 1

    vs

    ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 2

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0

    vs

    ΓΚΡΕΜΙΟ 2

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1

    vs

    ΣAΝΤΟΣ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝAΛ 3

    vs

    ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΑΡAΚΑΣ 1

    vs

    ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 70

    vs

    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 67

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝAΡΙΟΣ 0

    vs

    ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1

    vs

    ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 99

    vs

    ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 102

    vs

    ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 88

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 75

    vs

    ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 83

    vs

    ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΣΤ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ -

    vs

    ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ -

    vs

    ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -

    vs

    ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ -

    vs

    ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -

    vs

    ΧΑΙ ΠΟΙΝΤ ΠΑΝΘΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ -

    vs

    ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΚΑΜΠΕΛ ΦΑΙΤΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ -

    vs

    ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -

    vs

    ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ -

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -

    vs

    ΙΟΥΠΟΥΙ ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΙΠΣΚΟΜΠ -

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΙΓΚΛΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΡΕΣΝΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ -

    vs

    ΕΡ ΦΟΡΣ ΦΑΛΚΟΝΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) -

    vs

    ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΛAΙΦ ΜΠΛΟΥ ΜΙΝΞ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΥΙΓΕΟΝΓΚΜΠΟΥ ΚΒ ΣΤΑΡΣ -

    vs

    ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΤΙΝΑΜΟ-ΓΚΟΥΒΝΤ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ (Γ) -

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -

    vs

    ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΟΥΡΣΚ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -

    vs

    ENISEY (W) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ