Μετά τη νίκη στην Πορτογαλία ο Παναθηναϊκός επικράτησε και στο Μετς της Μπράγκα με 3-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Challenge Cup. Επόμενος αντίπαλος ο Ερυθρός Αστέρας.

Με σπασμένα τα φρένα συνεχίζει σε όλες τις διοργανώσεις ο Παναθηναϊκός. Τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι δεν λένε να χάσουν με το σερί τους να φτάνει στο 17 στα 17. Οι «πράσινες» δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα και απέναντι στην Μπράγκα την οποία μετά την Πορτογαλία, νίκησαν και στο Μετς με 3-0 (25-18, 25-23, 25-18) και προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Challenge Cup.

Εκεί θα βρουν απέναντί τους τον Ερυθρό Αστέρα, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Μετς, όπως θα γίνει με το μπάσκετ γυναικών και το δεύτερο στο Βελιγράδι.

Στα του αγώνα με εξαίρεση το δεύτερο σετ στο οποίο η ομάδα της Πορτογαλίας προσπάθησε όσο μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση, οι «πράσινες» κυριάρχησαν απόλυτα και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στο 3-0 παίρνοντας όπως αναφέραμε την πρόκριση για τους «8» της διοργάνωσης.

Πρώτη σκόρερ του Παναθηναϊκού η Μπένετ που είχε 20 πόντους με 56% στην επίθεση και την ακολούθησε η Γουάιτ με 12. Για τις ηττημένες η Λόπες είχε 14 και η Ερνάντες 12.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-18

2ο σετ: 8-7, 16-15, 19-21, 25-23

3ο σετ: 8-6, 16-10, 21-18, 25-18

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 47 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και της Μπράγκα προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-23, 25-18) σε 75'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 7 (6/10 επ., 1 άσσος), Γουάιτ 12 (12/18 επ., 25% υπ. - 0% άριστες), Μπένετ 22 (19/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου, Σάμανταν 2 (2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 8 (6/16 επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. - 13% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 55% υπ. - 35% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Παπαγεωργίου 1 (1/2 επ.), Κωνσταντίνου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 75% υπ. - 50% άριστες), Ράπτη.

ΜΠΡΑΓΚΑ (Ζοάο Σάντος): Ερνάντες 13 (12/15 επ., 1 μπλοκ), Καστίγιο 5 (5/35 επ., 45% υπ. - 28% άριστες), Μάγια 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. - 18% άριστες), Φιγκουέιρας 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Αραούχο 1 (1/7 επ.), Λόπες 13 (11/30 επ., 2 μπλοκ) / Ροντρίγκες Μ. (λ, 25% υπ. - 0% άριστες), Φερέιρα (λ), Ντίας 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκες Μπ. 1 (1/4 επ.).