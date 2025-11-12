Προβάδισμα πρόκρισης για Φοίνικα μετά το 3-0 επί της Νόρντενσκοφ
Με μπλοκ που του απέφερε 14 πόντους και με υπεροχή σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, ο Φοίνικας Σύρου νίκησε την Νόρντενσκοφ με 3-0 σετ στην Ερμούπολη και έγινε το φαβορί για τη πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες του Τσάλεντζ καπ.
Η ομάδα των Κυκλάδων στον επαναληπτικό στην Δανία (19/11, 21.00) περνάει με νίκη με οποιαδήποτε διαφορά, αλλά και με ήττα με 3-2. Αν χάσει με 3-0 ή 3-1 θα διεξαχθεί χρυσό σετ στους 15 πόντους. Αν και εφόσον προκριθεί, στον επόμενο γύρο την περιμένει η γαλλική Σομόν που αγωνίζεται ο Αλέξανδρος Ράπτης.
Διαιτητές: Μίτκοβα (Βουλγαρία), Πέλενκ (Τουρκία).
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-5, 16-13, 21-17, 25-21
2ο σετ: 8-3, 16-10, 21-16, 25-17
3ο σετ: 8-4, 16-9, 21-13, 25-20
*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσσους, 33 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και της Νόρντενσκοφ προήλθαν από 4 άσσους, 25 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-17, 25-20) σε 76'
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Μικελούτσι 9 (5/6 επ., 4 μπλοκ), Αναγνώστου 4 (2/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 16 (10/17 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ, 27% υπ. - 9% άριστες), Κωστόπουλος 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. - 0% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 9 (8/22 επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 80% υπ. - 33% άριστες), Αλιάι (λ), Σαλταφερίδης 1 (1/1 επ.), Ρουσόπουλος, Μίλης 2 (2/5 επ.), Καγιαλής 2 (2 μπλοκ).
ΝΟΡΝΤΕΝΣΚΟΦ (Ντρις Χόιμπερχς): Γκλιν 6 (5/10 επ., 1 άσσος, 36% υπ. - 18% άριστες), Σάφερ 6 (4/11 επ., 2 άσσοι, 75% υπ. - 38% άριστες), Έρικσον 1 (1 μπλοκ), Γκάβα 9 (9/23 επ.), Σένουμσταντ 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Αλς 1 (1 άσσος) / Νίλσεν (λ, 50% υπ. - 13% άριστες), Φολντάγκερ (λ), Λεβίτσκι, Τζίμπι 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Μπασόε 3 (3/10 επ., 50% υπ. - 25% άριστες), Γκρέγκερσεν, Μπρουν Σ., Μπρουν Ντ..
