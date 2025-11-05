Μεγάλη βραδιά για τον Πανιώνιο με την ομάδα της Νέας Σμύρνης στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της να καταφέρνει μετά το 3-0 επί του ΑΟ Θήρας να παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Challenge Cup.

Έχοντας χάσει με 3-2 στη Σαντορίνη από τον εξαιρετικό ΑΟ Θήρας, ο Πανιώνιος υποδέχθηκε την ομάδα της Σαντορίνης θέλοντας να γράψει ιστορία στην πρώτη του ευρωπαϊκή συμμετοχή. Τα κορίτσια του Ντράγκαν Νέσιτς τα κατάφεραν, καθώς επικρατώντας με 3-0 (25-21, 25-17, 25-23) πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση του Challenge Cup.

Σε ένα κατάμεστο «Ανδρέας Βαρίκας» με τον κόσμο να δημιουργεί εξαιρετική ατμόσφαιρα οι «κυανέρυθρες» έκαναν με χαρακτηριστική άνεση το 2-0 και όλα κρίθηκαν στο τρίτο. Εκεί ο ΑΟ Θήρας παίζοντας με την σειρά του τα... ρέστα του κατάφερε να προηγηθεί με 6 πόντους και στο 11-18 ίσως όλοι να νόμισαν πως θα πηγαίναμε και για 4ο σετ.

Στο σημείο εκείνο όμως ξεκίνησε η αντεπίθεση του Πανιωνίου, μια αντεπίθεση που είχε ως μπροστάρηδες τις Ραχίμοβα και Φλιάκου. Οι γηπεδούχες πιέζοντας στο σερβίς και κλείνοντας εξαιρετικά στο μπλοκ ψαλίδισαν την διαφορά και έφτασαν να προηγούνται με 21-20. Οι νησιώτισσες δεν κατέθεσαν τα όπλα παρότι η ψυχολογία δεν ήταν και η καλύτερη μετά την διαφορά που είχαν χάσει και μείωσαν σε 24-23, με την Ραχίμοβα να τελειώνει την επίθεση και να δίνει τη νίκη στην ομάδα της. Μια νίκη που πανηγύρισαν όλοι μαζί, κόσμος και ομάδα.

Διαιτητές: Φράνκι Τάντι (Μάλτα), Βασίλης Νικάκης (Ελλάδα)

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-12, 21-17, 25-21

2ο σετ: 8-6, 16-11, 21-14, 25-17

3ο σετ: 4-8, 11-16, 21-20, 25-23

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 7 άσσους, 45 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 2 άσσους, 34 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-17, 25-23) σε 87'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 14 (13/23 επ., 1 άσσος, 58% υπ. - 27% άριστες), Κοβαλέφσκα, Ατανασίγιεβτις 10 (7/24 επ., 3 μπλοκ, 80% υπ. - 35% άριστες), Ραχίμοβα 23 (18/38 επ., 5 άσσοι), Ζακχαίου 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ), Καρέλια 4 (3/5 επ., 1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 40% υπ. - 0% άριστες), Κακουράτου (λ), Φλιάκου 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Λαμπρούση 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 2 (2/4 επ.), Πάβισιτς 7 (5/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ. - 27% άριστες), Μάασε 11 (10/29 επ., 1 μπλοκ), Δημητριάδη, Γενιτσαρίδη 8 (8/25 επ., 42% υπ. - 19% άριστες), Τσιόγκα 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 20% υπ. - 20% άριστες), Σαουλίδου (λ), Σιρίνινα 6 (3/6 επ., 3 μπλοκ), Μπαρμπαλιού, Θωμαΐδου.

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Πανιωνίου Ντράγκαν Νέσιτς τόνισε: «Ήρθαμε μετά από δύο πολύ δύσκολες εβδομάδες, είχαμε ένα πολύ σκληρό πρόγραμμα σε ότι έχει να κάνει με τις ώρες αλλά και τις ομάδες που αντιμετωπίζαμε. Τις τελευταίες μέρες δουλέψαμε πολύ καλά και πλέον ήρθε το θετικό αποτέλεσμα. Είμαι περήφανος που στο τρίτο σετ δεν τα παρατήσαμε, οι αθλήτριες μου έκαναν σπουδαία δουλειά. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε όλα, έχω στη διάθεση μου σπουδαίες αθλήτριες, αλλά είναι άνθρωποι και έχουν σκαμπανεβάσματα, εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Ο κόσμος έπαιζε μαζί μας σήμερα, είναι κάτι πολύ όμορφο. Τώρα όμως πρέπει να σκεφτούμε τον επόμενο αγώνα μας και τον επόμενο στόχο μας».

Η κεντρική και αρχηγός του Πανιωνίου Ιωάννα Καρέλια τόνισε: «Σήμερα είχαμε έρθει αποφασισμένες να κερδίσουμε και φάνηκε αυτό από το ξεκίνημα του ματς. Ναι, προερχόμασταν από ήττες, αλλά ήρθαμε αποφασισμένες να αντιδράσουμε και να βγάλουμε ενέργεια στο γήπεδο. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να μιλήσουμε για στόχους στο Challenge Cup, αλλά σίγουρα θέλουμε να προχωρήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Στην Ελλάδα ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, να κερδίσουμε όλους τους τίτλους. Σήμερα ήταν γεμάτο το γήπεδο πιστεύω ότι ο κόσμος μας γιόρτασε τη νίκη και έφυγε χαρούμενος».

Ο προπονητής του ΑΟ Θήρας Μανώλης Σκουλικάρης δήλωσε: «Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι με πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σε πολύ ωραίο γήπεδο. Είχαμε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με την Άμποτ αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτό. Μας πίεσαν πολύ στην υποδοχή και είχαμε θέμα και στο μπλοκ άμυνα στην αρχή. Στο τρίτο σετ κολλήσαμε σε ένα σημείο και βάλαμε τον Πανιώνιο πίσω στο ματς ενώ ήμασταν μπροστά. Συνολικά όμως ο Πανιώνιος πήρε δίκαια τη νίκη».

Η κεντρική του ΑΟ Θήρας Ανδρομάχη Τσιόγκα είπε: «Το τρίτο σετ μας αφήνει πικρή γεύση. Χάσαμε τη συνέχεια στο ευρωπαϊκό, σήμερα δεν βγάλαμε αυτό που θέλαμε στο γήπεδο και κάναμε πολλά αχρείαστα λάθη. Μπράβο και στον Πανιώνιο, ο οποίος ήταν πολύ καλός. Σίγουρα το υλικό για να πρωταγωνιστήσουμε υπάρχει, έχουμε την ικανότητα να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Με τον νέο κόουτς δουλεύουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε και ελπίζουμε για το καλύτερο».