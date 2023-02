Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της συνεχάρη την ανδρική ομάδα βόλεϊ για την παρουσία της στον τελικό του Challenge Cup έχοντας αποκλείσει τον Παναθηναϊκό.

Το post της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη μεγάλη νίκη - πρόκριση της ομάδας βόλεϊ:

Συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα βόλεϊ του Θρύλου για την πρόκρισή της στον Ευρωπαϊκό τελικό! / Congratulations to the men's volleyball team of Olympiacos for qualifying to the European final!