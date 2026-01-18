ΠΑΣΑΠ: «Εγείρονται ερωτήματα για την ασφάλεια και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων»

Η κατάρρευση ψευδοροφής στη Μίκρα κατά τη διάρκεια αγώνα της Volleyleague Γυναικών προκάλεσε σοκ, με τον ΠΑΣΑΠΠ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των ελληνικών γηπέδων και να απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων εγείρει ο ΠΑΣΑΠΠ, με αφορμή το περιστατικό κατάρρευσης τμήματος ψευδοροφής στο γήπεδο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια αγώνα της Volleyleague Γυναικών. Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στο ελληνικό βόλεϊ, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Πετοσφαιριστών να τονίζει ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «ατυχείς στιγμές», αλλά ως σοβαρές ενδείξεις δομικών προβλημάτων στις υποδομές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Με αφορμή το περιστατικό της κατάρρευσης τμήματος ψευδοροφής στο γήπεδο της Μίκρας στη Θεσσαλονίκη εν ώρα αγώνα της Volleyleague Γυναικών εγείρονται εκ των πραγμάτων κρίσιμα και σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων, ζήτημα το οποίο ο ΠΑΣΑΠΠ έχει φέρει στην επιφάνεια πολλάκις στο παρελθόν.

Είναι σαφές πως φαινόμενα που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα αθλητριών, αθλητών, προπονητών, διαιτητών, θεατών και εν γένει συμμετεχόντων σε έναν αγώνα βόλεϊ -πολλώ δε μάλλον του κορυφαίου εγχώριου επιπέδου- δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως «ατυχείς στιγμές» και να αγνοούνται, διαιωνίζοντας το πρόβλημα.

Έχουμε συνηθίσει πολλές φορές να αγωνιζόμαστε σε γήπεδα που στάζουν, χωρίς ζεστό νερό, χωρίς θέρμανση και χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Ωστόσο, τα ερωτήματα γίνονται ακόμη πιο εμφατικά, αναλογιζόμενος κανείς πως το εν λόγω περιστατικό έλαβε χώρα στο γήπεδο το οποίο έχει παραχωρηθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στην Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης για τις Εθνικές Ομάδες και τις αναπτυξιακές Εθνικές Ομάδες, σε αντικατάσταση του «σπιτιού του βόλεϊ» της Παιανίας, που ανακαινίστηκε πρόσφατα και παραχωρήθηκε σε άλλες ομοσπονδίες, γήπεδο το οποίο δεν είναι και το πλέον κατάλληλο για τη διεξαγωγή αγώνων βόλεϊ, ακόμη και λόγω χαμηλού ύψους. Θυμίζουμε ότι για τη συμφωνία που αφορούσε στο γήπεδο της Παιανίας ο ΠΑΣΑΠΠ είχε αποστείλει σχετική επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Θυμίζουμε, δε, ότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί ανάλογα επικίνδυνα περιστατικά σε γήπεδα Α1 (αγώνα Volleyleague Ανδρών), όπως η κατάρρευση σκάλας προς τηλεοπτικό μπαλκόνι που οδήγησε σε τραυματισμούς εργαζομένων και δημοσιογράφων.

Διερωτόμαστε, εύλογα, είναι ασφαλισμένες οι ερασιτέχνες αθλήτριες, που αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο, αν τραυματιστούν; Και ποιος φέρει την ευθύνη σε τέτοια περίπτωση; Αντίστοιχα, οι επαγγελματίες άνδρες αθλητές είναι, άραγε, ασφαλισμένοι την ώρα των αγώνων σε όλες τις αναμετρήσεις; Οι επαγγελματίες εργαζόμενοι που καλύπτουν τον αγώνα έχουν ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη; Και, τελικά, ποιοι φορείς που συμμετέχουν στον αγώνα φέρουν την ευθύνη;

Γίνεται ξεκάθαρο με τον πλέον σοκαριστικό τρόπο -θα μπορούσε και τραγικό- πως οι επενδύσεις στις υποδομές και στην ασφάλειά τους, όπως αυτές έχουν γίνει από ορισμένους συλλόγους, είναι αναγκαίες τώρα και οφείλουν να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα, πρώτα και κύρια, για τους φορείς του αθλητισμού και του βόλεϊ και, δευτερευόντως, τις ομάδες. Αναμένουμε, λοιπόν, άμεσες ενέργειες από το Υπουργείο, την Ομοσπονδία και τους φορείς του βόλεϊ που είναι αρμόδιοι για την κατάσταση των γηπέδων και των εγκαταστάσεων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια οποιασδήποτε και οποιοδήποτε μπαίνει σε ελληνικό γήπεδο βόλεϊ.

Διότι, αν σήμερα πέφτουν ψευδοροφές, αύριο τι μπορούμε να περιμένουμε; Οι εγκαταστάσεις δεν σώζονται με περισσότερους ξένους αθλητές/τριες, αλλά, αρχικά, με προτεραιότητα στην επένδυση στις υποδομές και στην οργάνωση. Ας λάβουμε, λοιπόν, τα μέτρα μας πριν να είναι πραγματικά αργά.

Η εικόνα που είδαμε, πέρα από επικίνδυνη, αποτελεί προσβολή στο πολυπληθέστερο γυναικείο άθλημα στον ελληνικό αθλητισμό. Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι μιλάμε για το γήπεδο που αποτελεί το σπίτι των Εθνικών Ομάδων! Είναι χρέος όλων των φορέων να λάβει επιτέλους το βόλεϊ την αξιοπρεπή εικόνα που του αξίζει και όχι τον ευτελισμό του οποίου έγινε μάρτυρας το φιλοθεάμον κοινό της χώρας. Η ασφάλεια και οργάνωση στους αγωνιστικούς χώρους δεν είναι πολυτέλεια – είναι αυτονόητη υποχρέωση».