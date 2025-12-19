Η Δραπετσώνα συνεχίζει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με κορασίδες και νεάνιδες στο ρόστερ, καθώς οι επαγγελματίες παίκτριες ενημερώθηκαν πως η χρηματοδότηση στο τμήμα σταματά, με τις αθλήτριες να εκφράζουν την αγανάκτησή τους μέσω ανακοίνωσης.

Η Δραπετσώνα συνεχίζει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Γυναικών, αλλά χωρίς τις επαγγελματίες παίκτριες.

Η χρηματοδότηση στο τμήμα σταμάτησε και έτσι οι αθλήτριες έμειναν στον... αέρα, ψάχνοντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, αλλά και το τι μέλλει γενέσθαι με τα δεδουλευμένα τους, καθώς η ομάδα ήταν ήδη δύο μήνες πίσω στις πληρωμές.

Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα, αναλύουν οι επαγγελματίες αθλήτριες της Δραπετσώνας σε ανακοίνωση που εξέδωσαν εκφράζουν την αγανάκτησή τους και τους φόβους τους για το μέλλον τους και τα δεδουλευμένα τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των παικτριών της Δραπετσώνας:

Ένα όμορφο ταξίδι, το οποίο για κάποιες από εμάς ξεκίνησε αρκετές σεζόν πίσω, φτάνει στο τέλος του. Όπως ενημερωθήκαμε από την διοίκηση της ομάδας, η χρηματοδότηση στο τμήμα βόλεϊ Γυναικών λαμβάνει τέλος, με αποτέλεσμα η σεζόν να ολοκληρώνεται για εμάς και το μέλλον μας να είναι αβέβαιο. Αβέβαιο είναι και το τι μέλλει γενέσθαι με τα δεδουλευμένα μας, καθώς δεν έχουμε λάβει όλα όσα αναλογούν για το διάστημα που αγωνιστήκαμε φέτος.

Δεν θέλουμε να μπούμε σε διαδικασία υπόδειξης υπευθύνων, ειδικά σε μια χρονική στιγμή που όλες είμαστε συναισθηματικά φορτισμένες. Θέλουμε όμως να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας, αλλά και την αγωνία μας για την επόμενη αθλητική μας ημέρα.

Πλέον ΟΛΕΣ μας βρισκόμαστε σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας μας, κλείνοντας το κεφάλαιο της Δραπετσώνας με μια πικρή γεύση στα χείλη και με την απορία του πότε (και αν) θα λάβουμε τα δεδουλευμένα μας...

Παρασκευή Άγα

Δήμητρα Βούλγαρη

Ζωή Χριστοπούλου

Χριστίνα Γούναρη

Αγάπη Φούσκα

Γιώτα Ντέρου

Αφροδίτη Γεωργίου

Αντριάνα Αναργύρου

Κωνσταντίνα Καστρή

