Στο Κόσοβο για το Βαλκανικό Κύπελλο η ΑΕΚ

Στο Κόσοβο βρίσκεται από την Κυριακή 5 Οκτωβρίου η γυναικεία ομάδα της ΑΕΚ, η οποία από σήμερα Δευτέρα (6/10) μπαίνει στη μάχη του Βαλκανικού κυπέλλου.

Ο νικητής της διοργάνωσης θα πάρει το εισιτήριο για το Challenge Cup και μαζί με την Ένωση συμμετέχουν η διοργανώτρια KV Drita, η Fit Fun Volley από τη Βόρεια Μακεδονία και η Herceg Novi από το Μαυροβούνιο.

Ο Τούρκος τεχνικός της ομάδας Ντεχρί Τζαν Ντεχριόγλου δήλωσε στο aek.gr: «Είμαστε χαρούμενοι που επιτέλους ήρθαν τα επίσημα παιχνίδια. Θα αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για 3 μέρες, επομένως θα είναι ένα δύσκολο τουρνουά σίγουρα. Φυσικά, ο στόχος μας είναι ένας: να κερδίσουμε το τουρνουά».

Η κεντρική της Ένωσης Αγγελική Καββαδία με τη σειρά της τόνισε στο aek.gr: «Η εκπλήρωση των φετινών στόχων μας ξεκινάει αύριο. Η ομάδα, έχοντας ξεκινήσει από νωρίς την προετοιμασία, έχει δουλέψει σκληρά σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει εξαιρετικό κλίμα και αγωνιστική διάθεση και ανυπομονούμε να δείξουμε στο γήπεδο όσα έχουμε χτίσει αυτό το διάστημα. Ξέρουμε πως οι αγώνες αυτοί θα είναι απαιτητικοί, αλλά έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας και θέλουμε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να επιστρέψουμε με την πρόκριση».

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025

17:30 ΑΕΚ – Fit Fun Volley

20:00 KV Drita – Herceg Novi

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025

17:30 Herceg Novi – AEK

20:00 Fit Fun Volley – KV Drita

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025

17:30 Herceg Novi – Fit Fun Volley

20:00 ΑΕΚ – KV Drita