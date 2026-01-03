Ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο ντέρμπι του 2026, με την ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς να επικιρατεί με 3-1 της ΑΕΚ στο «Ανδρέας Βαρίκας».

Με ένα ντέρμπι ξεκίνησε το 2026 στην Volley League Γυναικών. Ο Πανιώνιος που πριν δέκα μέρες είχε κατακτήσει το Σούπερ Καπ, τον πρώτο τίτλο στην ιστορία όχι μόνο του γυναικείου τμήματος, αλλά συνολικά του βόλεϊ, υποδέχθηκε την ανεβασμένη το τελευταίο διάστημα ΑΕΚ. Οι «κυανέρυθρες» ξεκίνησαν τη νέα χρονιά, όπως τελείωσαν την προηγούμενη, δηλαδή με νίκη, επικρατώντας με 3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-23).

Με το τρίποντο αυτό ο Πανιώνιος έφτασε τους 27 βαθμούς και παρέμεινε στην 3η θέση πίσω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τις «κιτρινόμαυρες» να μένουν στους 18 και την 7η θέση. Η ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή ήταν αυτή που κατάφερε να πάρει το πρώτο σετ, αλλά συνέχεια ανήκε στις γηπεδούχες που στο τέλος κάθε σετ ανέβαζαν κατακόρυφα την απόδοσή τους φτάνοντας έτσι στη νίκη.

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Ράντσιου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Μουζακίτη, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 13-16, 16-21, 21-25

2ο σετ: 8-4, 16-12, 21-14, 25-21

3ο σετ: 7-8, 11-16, 21-19, 25-22

4ο σετ: 7-8, 15-16, 20-21, 25-23

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 3 άσσους, 52 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων και της ΑΕΚ προήλθαν από 6 άσσους, 58 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-23) σε 114'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 15 (12/34 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 44% υπ. - 39% άριστες), Κοβαλέφσκα 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Ατανασίγιεβιτς 17 (16/37 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 22% άριστες), Ραχίμοβα 20 (15/36 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ζακχαίου 13 (8/14 επ., 5 μπλοκ), Καρέλια 1 (1 μπλοκ) / Ξανθοπούλου (λ, 42% υπ. - 23% άριστες), Νομικού 1 (1 μπλοκ), Φλιάκου, Λαμπρούση 1 (1 μπλοκ).

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 9 (6/10 επ., 3 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (1/3 επ., 2 άσσοι), Ντιουφ 20 (19/41 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. - 7% άριστες), Καββαδία 9 (7/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Γιουζγκέντς 13 (13/37 επ.), Κυπαρίσση 11 (8/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 48% υπ. - 23% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 56% υπ. - 26% άριστες), Κλέπκου 2 (1/7 επ., 1 άσσος), Μπουρτέα 4 (3/14 επ., 1 άσσος, 64% υπ. - 36% άριστες).

Η γνώμη του πάγκου

Ντράγκαν Νέσιτς (Πανιώνιος Betsson): «Ήταν δύσκολος αγώνας. Είχαμε προετοιμαστεί αλλά η ΑΕΚ έπαιξε πολύ καλά. Σέρβιρε καλά και συγχαίρω τις υποδοχείς μας για τη δουλειά τους. Ελέγξαμε τον αγώνα και είμαι χαρούμενος για τη νίκη. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν το κλειδί. Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη παρουσία του. Καλή χρονιά σε όλους».

Κώστας Ταμπουρατζής (Α.Ε.Κ.): «Δεν ήμασταν καλοί σε μερικές κρίσιμες στιγμές. Το βόλεϊ στο υψηλό επίπεδο που είναι τώρα παίζεται μετά το 18 και εκεί κάναμε μερικά λάθη. Στα σημεία ήταν ο Πανιώνιος καλύτερος. Το βόλεϊ παίζεται στον ενεστώτα χρόνο, στο τώρα. Δεν μπορούμε να λέμε για τα προηγούμενα και για το επόμενο. Είμαστε η ΑΕΚ και θέλουμε να νικάμε τώρα. Όταν είσαι 1-0 ή 1-1 μετά και 13-9 πρέπει να τελειώνεις τη δουλειά. Μας έλειψε ο ενεστώτας χρόνος και να τελειώσουμε τη δουλειά επιτόπου. Καλή συνέχεια στον Πανιώνιο».

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 12ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Παρασκευή 2/1

Άρης – Παναθηναϊκός 0-3 (16-25, 22-25, 14-25)

Σάββατο 3/1

Μίλων – ΠΑΟΚ 0-3 (24-26, 23-25, 28-30)

Μαρκόπουλο – ΑΟ Θήρας1-3 (11-25, 14-25, 25-22, 16-25)

Πανιώνιος – ΑΕΚ3-1 (21-25, 25-21, 25-22, 25-23)

Θέτις Βούλας – Ολυμπιακός1-3 (20-25, 21-25, 25-18, 21-25)

ΖΑΟΝ – Ηλυσιακός 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 33

2. Ολυμπιακός 30

3. Πανιώνιος 27

4. ΑΟ Θήρας 24

5. ΖΑΟΝ 21

6. ΠΑΟΚ 21

7. ΑΕΚ 18

8. Μίλων 12

9. Θέτις 12

10. Μαρκόπουλο 8

11. Άρης 7

12. Ηλυσιακός 6