Ο Άγγελος Χαριστέας και η κόρη του είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών του promo video του ΑΣ Άρης για τις νέες εγγραφές των ακαδημιών του τμήματος βόλεϊ του συλλόγου.

Προφανώς οι ρόλοι δεν άλλαξαν καθώς η κόρη του άλλοτε Πρωταθλητή Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδας, ως αθλήτρια βόλεϊ, χρησιμοποιεί… τα χέρια της και ο Άγγελος Χαριστέας κάνει κοντρόλ με τα πόδια και το στήθος. Στο έξυπνο promo video του τμήματος βόλεϊ γυναικών, ο Χαριστέας προτρέπει τα κορίτσια να ασχοληθούν με το γυναικείο βόλεϊ προκρίνοντας την επιλογή του Άρη.

Στο δελτίο Τύπου του ΑΣ Άρης αναφέρεται… «Με βαρύ όνομα και τεράστια παράδοση στο βόλεϊ των γυναικών, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ συνεχίζει να υποδέχεται στη μεγάλη του αγκαλιά κορίτσια ηλικίας 5 ως 15 ετών, προσφέροντας μοναδική γνώση μέσα από εξειδικευμένο προσωπικό, απίστευτες συγκινήσεις και οικογενειακό κλίμα.

Με πρόσφατη μεγάλη επιτυχία τη φετινή κατάκτηση του πρωταθλήματος στις Παγκορασίδες, με συνεχείς παρουσίες στα φάιναλ φορ και με προπονητές-παιδαγωγούς, μία κυψέλη από παιδιά μαθαίνει τα μυστικά του αθλήματος από τους καλύτερους. Άκου το αλάνθαστο κριτήριο του πρωταθλητή Ευρώπης Άγγελου Χαριστέα κι έλα κοντά μας! Γίνε μέλος στο μεγαλύτερο και πιο ιστορικό σωματείο της Βόρειας Ελλάδας. Στον ΑΡΗ!».