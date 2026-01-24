Ο Ολυμπιακός πήρε μία άνετη επικράτηση κόντρα στον Άρη με 3-0 σετ (25-17, 25-17, 25-15) για την 15η αγωνιστική στη Volley League γυναικών...

Μετά την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Γυναικών, ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Άρη για την 15η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Οι τρεμπλούχες Ελλάδας επικράτησαν με 3-0 σετ (25-17, 25-17, 25-15) και συνέχισαν το νικηφόρο τους σερί.

Η επικράτηση αυτή έφερε, προσωρινά, το σύνολο του κόουτς Κοβάτσεβιτς στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας έναν αγώνα παραπάνω από τον Παναθηναϊκό ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου (24/1, 20:30) αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο του Μετς.

Οι «ερυθρόλευκες» στο πρώτο σετ πήραν από πολύ νωρίς το προβάδισμα και μία ικανή διαφορά που έβαλε τις βάσεις για το προβάδισμα. Σε πολύ γρήγορο διάστημα, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας έφτασαν στο +10 (14-4), διαφορά την οποία διατήρησαν έως την τελική ευθεία του σετ. Ο Άρης, από τη μεριά του, αυτό που κατάφερε ήταν να μειώσει κατά δύο πόντους με τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα με 25-17.

Στο δεύτερο σετ, η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη μπήκε καλύτερα, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε σιγά - σιγά απόσταση στο σκορ. Στα τέλη του σετ, οι «ερυθρόλευκες» είχαν πέντε πόντους διαφορά από τις αντιπάλους τους (20-15), την οποία κατάφεραν ν' αυξήσουν για να κλείσουν το σετ με 25-18.

Το τρίτο σετ βρήκε πιο ανταγωνιστικές τις αθλήτριες του Άρη. Με καλές επιθέσεις και βελτιωμένη κόντρα μπάλα, οι «κιτρινόμαυρες» κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα με δύο πόντους (6-8). Βέβαια, στη συνέχεια οι γηπεδούχες ανέβασαν ρυθμό και πολύ γρήγορα με επιθετικό σερί βρέθηκαν στο +5 (18-13). Έτσι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι «ερυθρόλευκες» πήραν ακόμη ένα σετ (25-15) για να πανηγυρίσουν τη νίκη.

Τα σετ: 25-17, 25-17, 25-15