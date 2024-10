Ο Παναγιώτης Μπιτάδος συνεχίζει να εντυπωσιάζει, ο πρωταθλητής Ευρώπης στο Ταλίν, τώρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τριάθλου Κ23 στην Ανδαλουσία.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2024, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τριάθλου και στην κατηγορία U23 στην Ανδαλουσία.

Ο 21χρονος από το Μυτιλήνη συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, τώρα στην πόλη Τορεμολίνος της Ανδαλουσίας, τερμάτισε στη 2η θέση, δείχνοντας ξανά τις μεγάλες του δυνατότητες.

Συγκεκριμένα ο Μπιτάδος κολύμπησε τα 1.500μ. σε 18:43, κάλυψε τα 40,8 χλμ της ποδηλασίας σε 55:28, έτρεξε τα 10 χλμ. σε 30:07 και σε συνολικό χρόνο 1ώρ.45:16 τερμάτισε στη 2η θέση σε σύνολο 70 συμμετοχών.

Νικητής αναδείχθηκε ο Ισπανός Νταβίντ Καντέρο Ντελ Κάμπο σε 1ώρ.45:12 (18:40-55:31-29:34), ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος, Γκέργκελι Κις σε 1ώρ.46:11 (18:41-55:30-30:30).

Ο Μπιτάδος εξ αιτίας τραυματισμού στον αγκώνα έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει μέχρι τέλος την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Όμως αυτό δεν το πτόησε, μέσα σε διάστημα τριών μηνών πέτυχε τέσσερις διαδοχικές πρωτιές σε αγώνες μέσης απόστασης (half triathlon), που περιλαμβάνει 1.900μ. κολύμβησης, 90 χλμ. ποδηλασίας κι έναν ημιμαραθώνιο (21,1 χλμ).

