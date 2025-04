Το 7x7 του Παναθηναϊκού, ο «καυτός» ΠΑΟΚ και η φιέστα του Ολυμπιακού!

Κόντρα φορμαρισμένων στο ΟΑΚΑ, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για φιέστα τίτλου. Μεγάλα ντέρμπι σε Ιταλία και Γερμανία, φουλ δράση με εκπλήξεις στην Αγγλία και στα Crazy Stats βρίσκεις τα πάντα!

Το πρώτο χρονικά μεγάλο ματς της Κυριακής στη Super League είναι εκείνο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ με φόντο τη 2η θέση, που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Οι «πράσινοι» κέρδισαν το πιο πρόσφατο ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ και τώρα θα ψάξουν διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2021. Οι γηπεδούχοι προέρχονται, μάλιστα, από 7 διαδοχικές εντός έδρας ήττες στο κορυφαίο τους σερί από τον Μάρτιο του 2015 στο πρωτάθλημα. Θα το διευρύνουν; Στο 2.30 ο άσος.

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, έχουν βρει ξανά τον καλό τους εαυτό και έγιναν η πρώτη ομάδα με 6 διαδοχικές νίκες στα Playoffs από τότε που καθιερώθηκαν τη σεζόν 2019-20. Θα είναι ο ΠΑΟΚ εκείνος που θα συνεχίσει το δικό του καλό σερί; Σε απόδοση 3.00 βρίσκουμε το διπλό.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για φιέστα τίτλου στο εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κερδίσει και τα 2 ματς με την ΑΕΚ φέτος και βρίσκονται στο δρόμο να κάνουν το απόλυτο στο ζευγάρι για πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκαν τα Playoffs (2019-20). Συν ότι έχουν ηττηθεί μόλις σε 2 από τα 12 εντός έδρας παιχνίδια τους κόντρα στην Ένωση για το πρωτάθλημα, ενώ συνολικά πάνε να βγάλουν αήττητη τη σεζόν εντός έδρας, με το αήττητο σερί να έχει φτάσει στα 18 ματς και τον άσο να προσφέρεται στο 1.90.

Αυτές οι δύο ήττες, πάντως, ήρθαν με τον Ματίας Αλμέιδα στον αντίπαλο πάγκο (τον Απρίλιο του 2023 και τον Ιανουάριο του 2024). Η ομάδα του δεν βρίσκεται και στην καλύτερη κατάσταση και κινδυνεύει να υποστεί 3 διαδοχικές ήττες για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Αργεντίνου (ήδη τρέχει το χειρότερο σερί με 4 ματς χωρίς νίκη).

Η Αιώνια Πόλη στα δύο

Το βράδυ της Κυριακής στη Ρώμη διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Λάτσιο και Ρόμα. Μπορεί οι «λατσιάλι» να παραμένουν αήττητοι για τα 9 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια ως γηπεδούχοι σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ, όμως οι Giallorossi δεν έχουν δεχθεί γκολ στις 3 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις (για 4 συνέβη τελευταία φορά το 1960), ενώ έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και τα 2 ντέρμπι στην ίδια σεζόν για πρώτη φορά από το 2016.

Η ομάδα του Ρανιέρι, άλλωστε, βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση, τρέχοντας αήττητο σερί 15 αγώνων στη Serie A, ενώ ο πολύπειρος τεχνικός μπορεί να πιάσει στην κορυφή τους Καπέλο, Σπαλέτι, Μπαρμπεζίνο και Λίντχολμ με 5 νίκες στο μεγάλο ντέρμπι για τη Ρόμα. Το διπλό προσφέρεται στο 2.65.

Από εκεί και πέρα, μόλις 1 φορά στα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σκόραραν και οι δύο ομάδες, με το N/G αυτή τη φορά να προσφέρεται στο 1.87, ενώ σε αυτό το ματς θα αναμετρηθούν οι ομάδες, που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ (46 συνολικά) στα 30 τελευταία λεπτά των αγώνων τους στην κατηγορία. Η επιλογή να σημειωθούν περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο πληρώνει 2.05.

Ώρα για Klassiker

Μεγάλο ντέρμπι και στη Γερμανία, όπου η Μπάγερν υποδέχεται την Ντόρτμουντ και για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2015 οι δυο τους δεν βρίσκονται στο top 5 της βαθμολογίας, με τους Βαυαρούς να βρίσκονται στο +27. Οι γηπεδούχοι δεν θέλουν να δουν τη διαφορά στην κορυφή να μειώνεται, οι φιλοξενούμενοι θέλουν να πλησιάσουν στην 4άδα, ενώ οι Βαυαροί έχουν και το Champions League να σκέφτονται.

Έτσι, οι Βεστφαλοί που δεν έχουν χάσει κανένα από τα 4 τελευταία τους παιχνίδια κόντρα στον εκάστοτε πρωτοπόρο, έχουν πάρει 4 βαθμούς στα 2 πιο πρόσφατα ντέρμπι. Η τελευταία φορά που είχαν καλύτερο αήττητο σερί στο Klassiker ήταν το 2013. Επίσης, βρίσκουν ξανά καλό ρυθμό, σκοράροντας 3+ σε σερί παιχνίδια στην Bundesliga για πρώτη φορά φέτος, ενώ παραδόξως από τότε που την τεχνική ηγεσία ανέλαβε ο Κόβατς η ομάδα του κάνει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες στην κατηγορία. Θα μπορέσουν να κάνουν την έκπληξη στο Μόναχο; Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται σε απόδοση 2.90.

Από τους χειρότερους ο Αμορίμ

Τα δύσκολα παιχνίδια συνεχίζονται για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που ταξιδεύει στο Νιουκάστλ. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και θα κυνηγήσουν ιστορικές επιδόσεις σε αυτή την αναμέτρηση. Μετά τη νίκη τους με 2-0 στον πρώτο γύρο, έχουν τη δυνατότητα να επικρατήσουν και στα 2 ματς της σεζόν επί των «κόκκινων διάβολων» για πρώτη φορά μετά το 1930-31.

Παράλληλα, έχουν κερδίσει και τα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ψάχνοντας τώρα την 3η διαδοχική νίκη St. James’ Park για πρώτη φορά μετά το 1970. Ο άσος προσφέρεται στο 1.70. Ο Ρούμπεν Αμορίμ, άλλωστε, έχει μέσω όρο βαθμών στην Premier League μόλις 1,15 ανά παιχνίδι, επίδοση που είναι 3η χειρότερη στην ιστορία του συλλόγου (για προπονητές με 20+ παιχνίδια).

Κάθε μία από τις 8 τελευταίες νίκες της Νιουκάστλ, μάλιστα, επί της Γιουνάιτεντ ήρθαν χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Αν συνδυάσουμε τον άσο με N/G, τότε η απόδοση εκτοξεύεται στο 3.10.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής στη Serie A ανοίγει την Παρασκευή, όταν η Μίλαν έχει πολύ δύσκολη έξοδο στην έδρα της Ουντινέζε. Οι «ροσονέρι» δέχονται 2+ γκολ για 4 διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια, σερί που είναι το χειρότερό τους από τον Οκτώβριο του 2013. Το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 1.80.

Η αυλαία στην Bundesliga ανοίγει το βράδυ της Παρασκευής, όταν η Βόλφσμπουργκ υποδέχεται τη Λειψία. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 5 τελευταία τους ματς τη συγκεκριμένη μέρα, ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν χάσει μόλις 2 φορές από τις 23 που έχουν αγωνιστεί Παρασκευή. Βρίσκουμε το διπλό στο 2.45.

Κανένα από τα 6 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του δεν έχει κερδίσει ο Βόλος για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερο στην ιστορία του στην κατηγορία. Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, τρέχει αήττητο σερί 6 εκτός έδρας αγώνων και αν αποφεύγει και τώρα την ήττα, θα κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν χάσει ούτε ένα από τα 9 προηγούμενα ματς, που έχουν δώσει για τα Playouts, με τα 6 από αυτά να λήγουν ισόπαλα. Θα συνεχιστούν τα σερί των δύο ομάδων; Στο 3.20 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Αήττητος παραμένει στην Τρίπολη ο Αστέρας στα 14 ματς που έχει δώσει με αντίπαλο τον ΟΦΗ για την κορυφαία κατηγορία του πρωταθλήματος. Αυτή η επίδοση είναι και η κορυφαία του κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα συνεχιστεί η παράδοση; Στο 2.20 προσφέρεται οι άσος.

Ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο, από τον οποίο έχει χάσει μόλις 1 από τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια. Οι «κίτρινοι», μάλιστα, έχουν κερδίσει τα 2 τελευταία τους παιχνίδια στη Super League χωρίς να δεχθούν γκολ. Ποτέ στην ιστορία τους στα Playoffs αυτό το σερί (με 0 παθητικό) δεν έχει φτάσει στα 3. Θα τα καταφέρει τώρα; Στο 1.78 ο άσος, στο 2.65 αν συνδυαστεί με το N/G.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει Αλαβές, την οποία έχει κερδίσει και στα 4 τελευταία μεταξύ τους εκτός έδρας παιχνίδια. Τώρα, η «βασίλισσα» μπορεί να γίνει μόλις η 2η ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας, που πετυχαίνει 5 σερί νίκες στη Βιτόρια (μετά την Οσασούνα). Θα τα καταφέρει; Στο 1.65 το διπλό.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεγκανές, που είναι μόλις 1 από τις 3 ομάδες κόντρα στις οποίες δεν έχει βρει ακόμα δίχτυα ο Λεβαντόφσκι στην καριέρα του στην Ισπανία. Θα βάλει τέλος στο αρνητικό σερί; Στο 1.71 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται το μεσημέρι του Σαββάτου την Κρίσταλ Πάλας, στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής για την Premier League. Οι «Αετοί» δεν έχουν ηττηθεί σε 10 από τις φετινές τους εξόδους και αν δεν χάσουν και τώρα, θα κάνουν την κορυφαία επίδοση στην ιστορία τους. Παράλληλα, απέφυγαν την ήττα στις 4 από τις 6 τελευταίες εξόδους τους στο Etihad. Θα κάνουν και φέτος την έκπληξη; Στο 2.50 το Χ2.

Μόνο 1 ήττα έχει υποστεί η Άρσεναλ στα 10 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο την Μπρέντφορντ σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτήν, μάλιστα, είχε έρθει στο Highbury τον Απρίλιο του 1938. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι το εντυπωσιακό τους σερί; Στο 1.61 κυμαίνεται η απόδοση στον άσο.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Λίβερπουλ στα 57 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζοντας και τα 9 τελευταία στη σειρά. Παράλληλα, οι Reds μετράνε 5 διαδοχικές νίκες στο Anfield, ψάχνοντας το καλύτερο σερί τους από τον Δεκέμβριο του 2023. Θα διευρύνουν τα σερί τους; Στο 1.32 ο άσος.

Στα 6 από τα 8 πιο πρόσφατα παιχνίδια της Έβερτον στην Premier League δεν αναδείχθηκε νικητής, ενώ συνολικά φέτος οι Toffees έχουν 14 ισοπαλίες. Η τελευταία φορά που είχαν τόσες ήταν τη σεζόν 2012-13 (15). Θα φέρουν ακόμα μία στο ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ; Η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.25.

Μόλις 2 νίκες έχει πετύχει η Άστον Βίλα στις 9 προηγούμενες περιπτώσεις ύστερα από υποχρεώσεις για το Champions League. Οι μισές της ήττες, μάλιστα, φέτος έχουν έρθει έπειτα από ευρωπαϊκούς αγώνες. Τώρα, ακολουθεί η έξοδος στην έδρα της Σαουθάμπτον, που έχει ήδη υποβιβαστεί. Θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι, για να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των 10 εντός έδρας αγώνων τους χωρίς νίκη; Σε απόδοση 2.35 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

Η Γουλβς τρέχει αήττητο σερί 4 αγώνων με αντίπαλο την Τότεναμ και αν δεν ηττηθεί ούτε τώρα, θα κάνει την κορυφαία επίδοσή της στο ζευγάρι από το 1970. Οι «Λύκοι», μάλιστα, μετράνε 3 διαδοχικές νίκες στην Premier League και με μία ακόμα θα ισοφαρίσουν την επίδοση που είχαν κάνει τον Ιανουάριο του 1972. Θα πετύχουν αυτά τα ρεκόρ; Ο άσος πληρώνει 2.30.

H μάχη για την έξοδο στο Champions League συνεχίζεται στην Ιταλία, με την Αταλάντα να φιλοξενεί την Μπολόνια. Οι Rossoblù δεν έχουν χάσει κανένα από τα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, ψάχνοντας την κορυφαία επίδοση από το 1955, όταν αυτό το σερί είχε φτάσει στα 5. Την ίδια στιγμή, η Dea παραμένει η μοναδική ομάδα στο πρώτο μισό της βαθμολογίας, που ακόμα δεν έχει πετύχει νίκη στο 2025 εντός έδρας. Θα συνεχιστούν τα σερί τους; Στο 1.82 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Το αρνητικό σερί της Λέστερ στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στις 8 ήττες χωρίς να πετύχει ούτε ένα γκολ. Αν συνεχιστεί και στην έδρα της Μπράιτον, τότε οι «αλεπούδες» θα κάνουν νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας. Στο 1.98 βρίσκουμε τον άσο αν συνδυαστεί με N/G.

Η Σοσιεδάδ υποδέχεται τη Μαγιόρκα, κόντρα στην οποία έχει κερδίσει και τα 10 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια για τη LaLiga. Οι Βάσκοι, μάλιστα, δεν δέχθηκαν καν γκολ στα 7 πιο πρόσφατα από αυτά. Στο 1.80 ο άσος, στο 2.45 αν συνδυαστεί με N/G.

Ο Λουκάκου έχει πετύχει 3 γκολ στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις με αντίπαλο την Έμπολι για το πρωτάθλημα. Αν ο Βέλγος βρει και πάλι δίχτυα για τη Νάπολι, θα έχει άμεση συμμετοχή σε 20 γκολ για πρώτη φορά από τη σεζόν 2020-21. Θα τα καταφέρει; Στο 2.10 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Λουκάκου.

Η Πάρμα έχει μείνει στην ισοπαλία και στα 4 τελευταία της παιχνίδια για τη Serie A. Τώρα, αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα και αν επιβεβαιωθεί ξανά το «Χ», οι «παρμέτσι» θα ισοφαρίσουν την κορυφαία επίδοση στην ιστορία τους από τον Μάιο του 2019. Σε απόδοση 3.80 προσφέρεται η ισοπαλία.

Η Στουτγκάρδη έχει χάσει και τα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της για το πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ συλλόγου από τον Μάιο του 2016. Την ίδια στιγμή, η Βέρντερ έχει την 3η καλύτερη επίδοση εκτός έδρας στην κατηγορία με 7 νίκες φέτος (είναι πίσω μόνο από Μπάγερν και Λεβερκούζεν, που έχουν 9). Θα αποφύγουν την ήττα οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.25 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Ο Ινιάκι Γουίλιαμς έχει πετύχει 5 γκολ στις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις του με αντίπαλο τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο San Mamés για λογαριασμό της Μπιλμπάο. Θα συνεχίσει το εντυπωσιακό του σερί; Σε απόδοση 3.50 η επιλογή να σκοράρει ο Ινιάκι Γουίλιαμς οποιαδήποτε στιγμή.

Η Μπόρνμουθ έχει δεχθεί 2+ τέρματα σε κάθε ένα από τα 5 τελευταία της παιχνίδια για την Premier League, επίδοση που είναι η χειρότερή της από το 2017. Θα συνεχιστεί και κόντρα στη Φούλαμ; Στο 1.70 προσφέρεται το Over 2,5.

