Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την ήττα από την Έλσα Ζακεμό με 6-2, 6-0 στον πρώτο γύρο του τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα και αποχαιρέτησε πολύ σύντομα το τουρνουά το οποίο πριν δύο χρόνια είχε κατακτήσει.

Η απόδοση της Ελληνίδας τενίστριας ήταν πολύ κακή από την αρχή έως το τέλος της αναμέτρησης. Αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες λόγω των χτυπημάτων με πολύ ύψος από την Γαλλίδα, γεγονός το οποίο της επηρέασε το παιχνίδι της παίρνοντας μόλις δύο games.

Ξεκίνημα με game 13 λεπτών, αλλά προβάδισμα για τη Ζακεμό

Η αναμέτρηση ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) με τις δύο τενίστριες να προσφέρουν ένα πρώτο game διάρκειας 13 λεπτών. Βέβαια, η Έλσα Ζακεμό ήταν αυτή που το κατέκτησε, κάνοντας break στο σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη.

Η Γαλλίδα έκανε το hold και είδε την Ελληνίδα να παίρνει το πρώτο της game στο ματς. Βέβαια, μετά επανέλαβε τα πεπραγμένα των πρώτων δύο games για να φτάσει πολύ γρήγορα στο 4-1 υπέρ της. Εκείνη τη στιγμή, ο ουρανός είχε γεμίσει σύννεφα με τις δύο τενίστριες να έρχονται σε λογομαχία για την διακοπή του αγώνα. Μετά από κάποια λεπτά ένα κεραυνός ανάγκασε την chair umpire να διακόψει την αναμέτρηση, η οποία εν τέλει αναβλήθηκε για τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9).

Η επανέναρξη του ματς βρήκε την Ζακεμό σε θέση σερβίς να κάνει εύκολα το 5-1. Η Σάκκαρη μείωσε σε 5-2 και έπειτα η Γαλλίδα με καινούριες μπάλες δεν δυσκολεύτηκε να πάρει προβάδισμα στο ματς.

Απόλυτη γαλλική κυριαρχία, νεύρα και αποκλεισμός

Στο δεύτερο σετ, η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε από θέση σερβίς όπως στην έναρξη του αγώνα. Βέβαια, όπως και στο πρώτο σετ δέχθηκε το break από τη Γαλλίδα η οποία έμοιαζε πολύ άνετη στο court και εκμεταλλευόταν κάθε λάθος της αντιπάλου της.

Πολύ γρήγορα έγινε το 2-0 για την Έλσα Ζακεμό, η οποία με εξαιρετικό μομέντουμ δεν άφησε τη 30χρονη τενίστρια να πάρει άλλο game στο ματς. Το γεγονός αυτό εκνεύρισε πάρα πολύ τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία απογοητευμένη από την απόδοσή της στο 3-0 υπέρ της Ζακεμό, έσπασε τη ρακέτα της, δεχόμενη και warning από την chair umpire.

Έτσι με bagel (6-0) η Σάκκαρη έχασε το δεύτερο σετ και συνάμα την αναμέτρηση απέναντι στη 22χρονη τενίστρια, αποχαιρετώντας πολύ νωρίς το τουρνουά της Γουαδαλαχάρα.