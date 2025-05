H Παολίνι μέσα σε αποθέωση στον τελικό της Ρώμης

Η Τζάσμιν Παολίνι νικώντας την Πέιτον Στερνς με 2-0 σετ, έγινε η 3η Ιταλίδα που θα αγωνιστεί στον τελικό στο Masters της Ρώμης.

Η Τζάσμιν Παολίνι, εν μέσω αποθέωσης από τους συμπατριώτες της που κατέκλυσαν το κεντρικό κορτ, εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου (17/5) στο Masters της Ρώμης.

Η 29χρονη Ιταλίδα νικώντας την Πέιτον Στερνς με 7-5, 6-1 έγραψε τη δική της ιστορία και πλέον το σενάριο οι Ιταλοί να έχουν εκπρόσωπο ή δύο εκπροσώπους (Σίνερ, Μουζέτι) και στον τελικό των ανδρών, φαίνεται όλο και πιο υπαρκτό.

Η Παολίνι γίνεται η 3η Ιταλίδα στην Open Era, που θα διεκδικήσει τον τίτλο της πρωταθλήτριας στη Ρώμη. Πριν από 40 χρόνια η Ραφαέλα Ρέτζι το είχε καταφέρει, ενώ το 2014 η συμπαίκτριά της στο διπλό, Σάρα Εράνι είχε ηττηθεί από τη Σερένα Γουίλιαμς.

Jasmine Paolini’s reaction after beating Peyton Stearns to reach the Rome final.



Listen to this crowd.



Look at that smile.



Impossible not to smile along with her while watching this video.



🇮🇹🥹



pic.twitter.com/az6fmME0tO