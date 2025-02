H Mίρα Αντρέεβα πρωταθλήτρια στο Ντουμπάι (vids)

Η Μίρα Αντρέεβα νίκησε την Κλάρα Τάουσον στο Ντουμπάι κι έγινε η νεαρότερη αθλήτρια που κατακτά τίλτο σε τουρνουά WTΑ 1000.

Ο τελικός ανάμεσα στις δύο πρωτάρες σε τελικό WTA 1000 στο Ντουμπάι, βρήκε θριαμβεύτρια τη Μίρα Αντρέεβα, με τη Ρωσίδα να επικρατεί με 7-6(1), 6-1 επί της Κλάρα Τάουσον.

Η Αντρέεβα σε ηλικία 17 ετών και 298 ημερών έγινε η νεαρότερη αθλήτρια που κατακτά τίλτο σε τουρνουά WTΑ 1000, από το 2009 όταν και ισχύει το τρέχων σύστημα.

