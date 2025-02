Εμφατική νίκη - πρόκριση πήρε η Μίρα Αντρέεβα στα ημιτελικά του τουρνουά στο Ντουμπάι, επικρατώντας της Ίγκα Σβιόντεκ με 6-3, 6-3 στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης.

Μετά τον αποκλεισμό της Νο.1 στον κόσμο Αρίνα Σαμπαλένκα από τουρνουά του Ντουμπάι, μία ακόμη... έκπληξη έλαβε χώρα στη διοργάνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την Μίρα Αντρέεβα ν' αποκλείει την Ίγκα Σβιόντεκ νικώντας τη με 6-3, 6-3.

MESMERIZING MIRRA! ✨



The 17-year-old Mirra Andreeva upsets World No. 2 Swiatek 6-3, 6-3 to reach her FIRST WTA 1000 semifinal!#DDFTennis pic.twitter.com/BfcHDiPD8k