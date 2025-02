Η Πάουλα Μπαντόσα γνώρισε την ήττα από τη Λίντα Νόσκοβα με 2-0, για τον πρόωρο αποκλεισμό της στο 500άρι τουρνουά του Άμπου Ντάμπι.

Η Πάουλα Μπαντόσα στην πρώτη της παρουσία μετά την πορεία της μέχρι τα ημιτελικά στο Australian Open, είδε τη Λίντα Νόσκοβα να τη νικά με το εντυπωσιακό 6-4, 6-1 στο πλαίσιο του 2ο γύρου στο 500άρι τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι.

Η Ισπανίδα, Νο.2 στο ταμπλό, πέρασε χωρίς αγώνα τον 1ο γύρο, όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στην 20χρονη Τσέχα, η οποία από ένα και σημείο και μετά κυριάρχησε.

Συγκεκριμένα μετά το 4-4, η Νόσκοβα με οκτώ πόντους στη σειρά πήρε το πρώτο σετ με 6-4.

Η Νόσκοβα συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς, με επιμέρους σκορ στους πόντους με 12-3 και δύο διαδοχικά break προηγήθηκε με 3-0, η Μπαντόσα με δικό της break μείωσε σε 3-1, όμως δεν είχε συνέχεια. Η Τσέχα απάντησε με break για το 4-1 και χωρίς προβλήματα έφθασε στο 6-1 και στην τελική επικράτηση σε 67 λεπτά.

In the zone 🫡



Linda Noskova locks in the win over No.2 seed Badosa in commanding fashion, 6-4, 6-1!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/SP3eV3Zwb4