Η Μαρία Σάκκαρη έχασε οκτώ στη σειρά games από την Νταϊάνα Γιαστρέμσκα και φυσιολογικά ήρθε η ήττα με 2-0 στα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά στο Λιντζ

Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο καλό της αγωνιστικό πρόσωπο που έδειξε απέναντι στη Βικτόρια Τόμοβα στο 500άρι τουρνουά στο Λιντζ της Αυστρίας, γνωρίζοντας την ήττα από την Νταϊάνα Γιαστρέμσκα με 7-5, 6-0 στα προημιτελικά του τουρνουά.

Η 24χρονη από την Ουκρανία μετά το 5-5 στο 1ο σετ, κέρδισε οκτώ στη σειρά games, για να φθάσει στην πρώτη νίκη στην καριέρα της απέναντι στη Σάκκαρη.

Ο αγώνας άρχισε με τέσσερα στη σειρά break, με τη Σάκκαρη να παίρνει το προβάδισμα, τη Γιαστρέμσκα να ισοφαρίζει και διατηρώντας πρώτη το σερβίς της να προσπερνά με 3-2.

Η Σάκκαρη με το πρώτο δικό της κερδισμένο service game, ισοφάρισε 3-3, με τη Γιαστρέμσκα να έχει σωστή αντίδραση στο 30-40 του 7ου game και να κάνει το 4-3. Η 29χρονη Ελληνίδα στο 9ο game προηγήθηκε με 15-40, όμως η Ουκρανή με τέσσερις στη σειρά πόντους, προηγήθηκε με 5-4.

Η Σάκκαρη με το πρώτο love game στο παιχνίδι ισοφάρισε σε 5-5 και στο 12ο game σέρβιρε για να μείνει στο σετ. Εκεί η Γιαστρέμσκα με winner έφθασε σε τριπλό set point (0-40) και στην 3η ευκαιρία με forehand winner πήρε το σετ με 7-5. Χαρακτηριστικό για τη Σάκκαρη στο 1ο σετ, οι μόλις δύο winners.

