Την ήττα από την Τζέσικα Πεγκούλα γνώρισε η Μαρία Σάκκαρη με 6-4, 6-1 στο πλαίσιο της φάσης των "16" του τουρνουά στην Αδελαΐδα, μένοντας εκτός διοργάνωσης.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στο Νο.1 του ταμπλό στο τουρνουά της Αδελαΐδας, Τζέσικα Πεγκούλα, και με 6-4, 6-1 μέσα σε μία ώρα και 14 λεπτά αποκλείστηκε στη φάση των "16" του τουρνουά της Νότιας Αυστραλίας.

Επόμενο τουρνουά για την Ελληνίδα τενίστρια το Australian Open, το οποίο είναι προγραμματισμένο από 12 έως τις 26 Ιανουαρίου, και την Πέμπτη (9/1) αναμένεται να μάθει τις πιθανές αντιπάλους της.

Δεν βρήκε απάντηση στο 5-0 σερί της Πεγκούλα

Η έναρξη του ματς ήταν ιδανική για την Μαρία Σάκκαρη! Αρχικά κράτησε το σερβίς της (1-0) και στη συνέχεια πέτυχε ένα μεγαλοπρεπές break χωρίς να δεχθεί πόντο (2-0). Βέβαια, η αντίδραση της Πεγκούλα ήταν ηχηρή, με την Νο.1 του ταμπλό στην Αδελαΐδα να παίρνει πίσω το... σπάσιμο του σερβίς της από την Σάκκαρη (2-1) και να στη συνέχεια να φτάνει ένα game μακριά από την κατάκτηση του πρώτου σετ (5-2).

Σε εκείνο το σημείο, η Μαρία Σάκκαρη σταμάτησε το σερί της Αμερικανίδας κάνοντας πρώτα break στο σερβίς της και στη συνέχεια κρατώντας το δικό της. Στο δέκατο game με το σκορ στο 5-4 η Πεγκούλα σέρβιρε για δεύτερη φορά με σκοπό να κλείσει το σετ, πράγμα που έκανε για να πάρει προβάδισμα στο ματς με 6-4.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να φτάσει στο 5-2 το σκορ του πρώτου σετ, η Νο.32 του κόσμου έριξε κατακόρυφα τα ποσοστά της στο σερβίς, προσφέροντας στην αντίπαλο της πολλούς άκοπους πόντους, κάνοντας παράλληλα και τέσσερα διπλά λάθη.

Καμία βελτίωση πίσω από το σερβίς

Στο δεύτερο σετ η Τζέσικα Πεγκούλα μπήκε φουριόζα, ξεκινώντας με... σπάσιμο του σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, καθώς η Αμερικανίδα με ένα ακόμη break και δύο holds έφτασε στο 4-0.

Τότε η Ελληνίδα πήρε το πρώτο της game στο δεύτερο σετ, πίσω από το σερβίς το οποίο κατάφερε να κρατήσει μόνο τρεις φορές στο ματς, για να συνεχίσει το σετ με άλλο ένα σερί της Πεγκούλα. Με το 6-1 η Νο.7 του κόσμου έκλεισε το σετ και πανηγύρισε την τρίτη σερί της νίκη επί της Σάκκαρη.

Hot shot for the win 🔥@JPegula moves into the quarterfinals after defeating Sakkari 6-4, 6-1.#AdelaideTennis pic.twitter.com/ICVElOibf5 — wta (@WTA) January 8, 2025

Στα προημιτελικά, η Τζέσικα Πεγκούλα θα βρεθεί αντίπαλη με τη νικήτρια της αναμέτρησης Άσλιν Κρούγκερ - Πάουλα Μπαντόσα.