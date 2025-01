Στη φάση των "16" του τουρνουά στην Αδελαΐδα προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη, νικώντας με 6-3, 6-3 στον πρώτο γύρο την Λίντα Νόσκοβα, αφήνοντας πίσω της την ήττα στον προκριματικό γύρο.

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε πολύ καλό παιχνίδι κόντρα στην Λίντα Νόσκοβα, παίρνοντας τη νίκη με 6-3, 6-3 στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Αδελαΐδας και συνάμα την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Με την επικράτηση αυτή η Ελληνίδα άφησε πίσω της το κακό ματς στον δεύτερο προκριματικό γύρο, αρπάζοντας την ευκαιρία που της εμφανίστηκε μπαίνοντας στο κυρίως ταμπλό ως lucky looser.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός σύμφωνα με το ρητό και η Μαρία Σάκκαρη το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο στο εναρκτήριο σετ του ματς με τη Νόσκοβα. Η Ελληνίδα σέρβιρε πρώτη, παίρνοντας το προβάδισμα, διπλασιάζοντας με ένα break τα game της στη συνέχεια (2-0).

Στη συνέχεια, η 29χρονη τενίστρια έκανε το 3-0 βλέποντας τη Νόσκοβα να κατακτά το πρώτο της game στο ματς (3-1). Μάλιστα, η Τσέχα προσπάθησε να πάρει πίσω το break της Σάκκαρη, όμως η Νο.32 του κόσμου έσωσε τα δύο break points της αντιπάλου της.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ελληνίδα τενίστρια να σερβίρει για το σετ στο 9ο game και εν τέλει να παίρνει το προβάδισμα στο ματς με 6-3.

Στο δεύτερο ματς η Νόσκοβα αρχικά εμφανίστηκε πιο ανταγωνιστική, παίρνοντας δύο φορές το προβάδισμα (1-0, 2-1). Βέβαια, όπως και στο πρώτο σετ, η Τσέχα έχασε τον ρυθμό της με συνέπεια να οδηγείται σε πολλά λάθη.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία με ένα break και δύο holds πήρε προβάδισμα με δύο games διαφορά (4-2). Στο 7ο game η Νόσκοβα σταμάτησε το σερί της Ελληνίδας, ωστόσο και πάλι ένα ακόμη σερί από την παίκτρια του Ρέιμον Σλάουτερ έδωσε τέλος στο σετ με 6-3 και το εισιτήριο για τη φάση των "16".

Sakkari d. Noskova 6-3 6-3 in Adelaide



Believe it or not, Maria had to play qualifying this week



She lost in qualifying & got in as a Lucky Loser



She stopped last season early after the US Open due to a shoulder injury



✅1st win since July



Missed her warrior energy.



🇬🇷🤍 pic.twitter.com/x9l7AIj8Ge