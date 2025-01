Η Αρίνα Σαμπαλένκα κυριάρχησε επί της 17χρονης Μίρα Αντρέεβα με 6-3, 6-2 και πέρασε στον τελικό στο 500άρι τουρνουά στο Μπρισμπέιν, όπου θα αντιμετωπίσει την πρωτάρα Πολίνα Κουντερμέτοβα.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα απέχει μια νίκη από την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της μέσα στο 2025 και 18ου στην καριέρα της.

Η Λευκορωσίδα, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, κυριάρχησε επί της Μίρα Αντρέεβα με 6-3, 6-2 στον ημιτελικό στο 500άρι του Μπρισμπέιν κι έκλεισε θέση στον τελικό της Κυριακής (5/1) όπου θα αντιμετωπίσει την 21χρονη Πολίνα Κουντερμέτοβα από τη Ρωσία, που θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τελικό τουρνουά WTA.

Roaring into the final 🐅 @SabalenkaA continues her hunt for a fifth WTA 500 title, defeating Andreeva 6-3, 6-2! #BrisbaneTennis pic.twitter.com/EOdBrzzMUD

Η Σαμπαλένκα πήρε μια άτυπη ρεβάνς από τη 17χρονη Μίρα Αντρέεβα για την ήττα στον περσινό προημιτελικό στο Roland Garros.Έφθασε στις 40 νίκες καριέρας στα τουρνουά στην Αυστραλία κι έχει την ευκαιρία να πάρει τον τίτλο στο Μπρισμπέιν μετά το 2023. Κλειδί για την επικράτηση της Σαμπαλένκα, ήταν ότι «έσβησε» και τις οκτώ ευκαιρίες για break που είχε η Αντρέεβα.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό, η Πολίνα Κουντερμέτοβα συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της στο τουρνουά. Ξεκίνησε από τα προκριματικά και νικώντας την Ουκρανή, Ανγκελίνα Καλίνινα με 6-4, 6-3 και θα διεκδικήσει τον πρώτο της τίτλο σε τουρνουά της WTA. Η παίκτρια με την πορεία της στο Μπρισμπέιν από το Νο.107 της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε στο Νο.57, για ένα εντυπωσιακό ρεκόρ καριέρας.

The dream week continues 💫



Polina Kudermetova is into the Brisbane final after her straight sets victory over Kalinina 6-4, 6-3!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/AjY2B746O1