Η Σιμόνα Χάλεπ βρίσκεται με wild card στο 125άρι τουρνουά στο Χονγκ Κονγκ και σημείωσε την πρώτη της νίκη μετά τον Αύγουστο του 2022.

Η Σιμόνα Χάλεπ γεύτηκε τη χαρά της νίκης ύστερα από δύο και πλέον χρόνια, με την 33χρονη παίκτρια να κάνει μια ακόμη απόπειρα επιστροφής στα κορτ.

Η Ρουμάνα παίκτρια παίρνει μέρος με wild card στο 125άρι τουρνουά του Χονγκ Κονγκ και για τη φάση των «32» νίκησε την Αρίνα Ροντιόνοβα με 6-2, 4-6, 6-4.

Ηταν η πρώτη της νίκη μετά τις 17 Αυγούστου 2022, στο τουρνουά του Σινσινάτι, απέναντι στην Αναστασία Ποτάποβα.

A joyous day! Simona has had to fight so much off the court the past few years. But she has not given up. And today Simona played great, and fought through fatigue to get her first WTA win since beating Potapova Aug 16, 2022. Simona Halep defeated Arina Rodionova 6-2, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/IOJzjYgK0J

Η αντίδρασή της ήταν χαρακτηριστική γράφοντας: «Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν την αίσθηση του να βρίσκομαι εκεί έξω στο γήπεδο αγωνιζόμενος και να κερδίζω τον πρώτο μου αγώνα μετά από τόσο μεγάλο διάστημα στο άθλημα που αγαπώ. Σας ευχαριστώ για όλη την υποστήριξή σας και την αγάπη σας, σημαίνει ο κόσμος για μένα».

Words cannot describe the feeling of being out there on court competing - and winning my first match after such a long period - in the sport I love. Thank you for all your support and your love, it means the world to me ❤️ pic.twitter.com/s77D8uxiXJ