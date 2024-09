Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του τουρνουά Πεκίνο πανηγύρισαν οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Τζαζμίν Παολίνι, παίρνοντας τη νίκη απέναντι στις Μαναντσάγια Σαβανγκάεφ και Κλάρα Τόσον αντίστοιχα.

Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα των Αρίνα Σαμπαλένκα και Τζαζμίν Παολίνι στο 1000άρι τουρνουά της Κίνας, με τις δύο τενίστριες να παίρνουν την πρόκριση στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Αμφότερες πέρασαν με bye τον πρώτο γύρο και στο πρώτο τους ματς σε κινεζικό έδαφος πήραν το εισιτήριο για την επόμενο φάση.

Χρονικά πρώτη πήρε την πρόκριση η Τζαζμίν Παολίνι απέναντι στην Κλάρα Τόσον, επικρατώντας με 1-6, 7-5, 6-4. Η Ιταλίδα τενίστρια δεν μπήκε ποτέ στο πρώτο σετ του ματς, γεγονός που επιβεβαιώνει και το επιμέρους σκορ του, με αποτέλεσμα να πιεστεί για την ισοφάριση.

Η νεαρή αθλήτρια στο δεύτερο σετ είδε την αντίπαλό της να επιστρέφει μετά από δύο breaks, ωστόσο με το τρίτο της break στο ματς έκανε το 6-5 και έστειλε το ματς σε decider (7-5). Στο τρίτο σετ και τελευταίο σετ η Νο.5 του κόσμου χρειάστηκε ένα break στο 9ο game για να σερβίρει στο 10ο game, βάζοντας τέλος στην υπόθεση πρόκριση.

Η επόμενη αντίπαλος της Παολίνι, στον τρίτο γύρο του τουρνουά στην Κίνα, θα προκύψει από την αναμέτρηση Ουτσιγίμα - Λινέτ.

Λίγο αργότερα η Αρίνα Σαμπαλένκα έκλεισε επίσης το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Masters στην κινεζική πρωτεύουσα, έχοντας πιο εύκολο έργο από την Παολίνι. Η Λευκορωσίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-1 της Μαναντσάγια Σαβανγκάεφ.

Η κάτοχος του φετινού US Open πέτυχε την 13η διαδοχική της νίκη σε ένα ματς όπου αντιμετώπισε μόνο στο πρώτο σετ πρόβλημα. Εκεί, η Σαβανγκάεφ κράτησε το σερβίς της έως το 4-4, παρά το γεγονός ότι δέχθηκε break στο 6ο game. Ωστόσο, στο 10o game του σετ και με το σκορ στο 5-4, η Σαμπαλένκα… έσπασε για δεύτερη φορά το σερβίς της αντιπάλου της παίρνοντας προβάδισμα στο ματς.

