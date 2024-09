Την απόσυρσή της απ' όλα τα τουρνουά της Ασίας γνωστοποίησε η Έλενα Ριμπάκινα, με την Καζάκα να... τρέχει για τη συμμετοχή της στα WTA Finals.

Εκτός αγωνιστικής δράσης για τον επόμενο μήνα θα παραμείνει η Ελένα Ριμπάκινα, με την ίδια να κάνει γνωστό πως δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος σε κανένα τουρνουά της Ασίας.

Μάλιστα, η 25χρονη τενίστρια τόνισε πως ελπίζει στη συμμετοχή της στα WTA Finals του Ριάντ από τις 2 έως τις 9 Νοεμβρίου, με την ίδια να έχει αρκετές ελπίδες για να... κλειδώσει τη συμμετοχή της εκεί.

«Εξαιτίας του τραυματισμού μου στη μέση, με λύπη ανακοινώνω πως αποσύρομαι απ' όλα τα επερχόμενα τουρνουά της Ασίας. Ενώ δουλεύω σκληρά για την ανάρρωσή μου, η ιατρική μου ομάδα και εγώ αποφασίσαμε πως το καλύτερο θα είναι να θέσω σε προτεραιότητα την υγεία μου αυτή τη φορά

Ήταν μια χρονιά με προκλήσεις και είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που είχα από τους διοργανωτές και όλους τους φαν μου. Η ομάδα μου και εγώ θα δουλέψουμε για να επιστρέψω στους αγώνες πριν τελειώσει η σεζόν».

Statement from Elena:



“Due to an ongoing back injury, I regretfully have to withdraw from the upcoming Asian tournaments. While I’ve been working hard on my recovery, my medical team and I have decided it's best to prioritize my health at this time.



This has been a challenging…