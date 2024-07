Στην ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας της με τον προπονητή Ραμόν Σλούιτερ προχώρησε η Ελίνα Σβιτολίνα, μετά από περίπου ενάμιση χρόνο συνεργασίας.

Ελίνα Σβιτολίνα και Ραμόν Σλουίτερ ολοκλήρωσαν τη συνεργασίας τους με την Ουκρανίδα τενίστρια να γνωστοποιεί το γεγονός μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media.

Η πρώην Νο.4 του κόσμου, η οποία βραβεύτηκε ως η WTA Comeback Παίκτρια το 2023, αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τον μέχρι πρόσφατα πρότινος προπονητή της, τονίζοντας μέσω Instagram Story πως είναι ευγνωμονούσα για τα όσα πέτυχε μαζί του, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Η ίδια μάλιστα έγραψε:

«Ήθελα να σας ενημερώσω όλους ότι ο Ραμόν Σλούιτερ και εγώ αποφασίσαμε να τερματίσουμε τη συνεργασίας μας. Είχαμε μια εξαιρετική πορεία και ο Ρέι με βοήθησε να γίνω καλύτερη παίκτρια και κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές εκεί έξω σε οποιοδήποτε tour και γι' αυτό θα είμαι πάντα ευγνωμονούσα για όσα πετύχαμε μαζί με τη σκληρή δουλειά.

Θα σας ενημερώσω όλους όταν αποφασίσω τις επόμενες κινήσεις μου σχετικά με έναν προπονητή, αλλά προς το παρόν θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον Ρέι και να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο!».

