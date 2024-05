Θρίαμβος της Σβιόντεκ επί της Σαμπαλένκα και δικός της ο τίτλος στη Ρώμη

Η Ίγκα Σβιόντεκ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο τουρνουά της Ρώμης. Η Πολωνέζα επικράτησε με 2-0 της Αρίνα Σαμπαλένκα και έδειξε πανέτοιμη στο τελευταίο μεγάλο τεστ πριν το Roland Garros.

Τον τρίτο τίτλο της στην Ρώμη κατέκτησε η Ίγκα Σβιόντεκ. Η Πολωνέζα τενίστρια μετά το 2021 και 2022, έκανε δικό της το συγκεκριμένο τουρνουά και φέτος επικρατώντας στον τελικό της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-0 (6-2, 6-3). Ο αγώνας όπως φαίνεται και από την διαφορά στα σετ ήταν ένας περίπατος για τη νικήτρια που έφτασε άνετα στην κατάκτηση ενός τουρνουά που ουσιαστικά είναι η πρόβα τζενεράλε εν' όψει του Roland Garros του κορυφαίου τουρνουά στο χώμα.

Η Σβιόντεκ με τη νίκη της αυτή όχι μόνο παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, αλλά αύξησε και την διαφορά της από την δεύτερη Σαμπαλένκα, καθώς πήρε 785 βαθμούς, έναντι 640 της Λευκορωσίδας.

