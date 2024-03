H Κόλινς πρωταθλήτρια στο Miami Open κόντρα στη Ριμπάκινα

Η Ντάνιελ Κόλινς νικώντας την Ελενα Ριμπάκινα με 2-0 σετ, πανηγύρισε τον τίτλο στο Miami Open, τον πιο σημαντικό στην καριέρα της.

H Nτάνιελ Κόλινς είναι η νέα πρωταθλήτρια στο Miami Open, η 30χρονη Αμερικανίδα στην πιο σημαντική νίκη της καριέρας της υπέταξε την Ελενα Ριμπάκινα με 7-5, 6-3 για τον 1ο τίτλο της σε WTA 100άρι τουρνουά.

Η Κόλινς στον 4ο τελικό της καριέρας της, πανηγυρίζει τον 3ο τίτλο της, έπειτα από αυτούς στο Παλέρμο και στον Σαν Χοσέ το 2021, ενώ ήταν φιναλίστ απέναντι την Άσλεϊ Μπάρτι στο Australian Open το 2022.

Παράλληλα, έγινε η παίκτρια με τη χαμηλότερη θέση στο ράνγκιγκ, που κατακτά τον τίτλο στο Miami Open. Μπήκε στο τουρνουά από το Νο.53 και φθάνοντας μέχρι το τέλος του δρόμου, κέρδισε 31 θέσεις και από τη Δευτέρα (1/4) θα φιγουράρει στο Νο.22.

"I used to beg my dad to take me here and he said, 'You can go when you play in the tournament.'"



