Η Καρολίν Γκαρσία νικώντας την Κόκο Γκοφ με 2-1 σετ πέρασε στα προημιτελικά του Miami Open, πετυχαίνοντας το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα της ημέρας στο 1000άρι τουρνουά.

Η Καρολίν Γκαρσία «χτίζει» τη δική της παράδοση απέναντι στην Κόκο Γκοφ, με τη Γαλλίδα να επικρατεί με 6-3, 1-6, 6-2 και να περνά στα προημιτελικά του Miami Open.

Η 30χρονη Γκαρσία πέτυχε την 3η διαδοχική της απέναντο στην 20χρονη Αμερικανίδα, που μετά την ήττα της από τη Σάκκαρη στα ημιτελικά του Indian Wells, αποχαιρετά νωρίς το Miami Open.

Η Γκαρσία, Νο.23, πέτυχε την πρώτη της νίκη σε παίκτρια του Top 10 από το τέλος του 2022 και τώρα στον δρόμο για τα ημιτελικά στο Miami Open θα παίξει με μια εκ των Σοράνα Κιρστέα και Ντάνιελ Κόλινς.



