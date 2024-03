Παρά το θάνατο του συντρόφου της, Κονσταντίν Κολτσόφ, η Αρίνα Σαμπαλένκα θα αγωνιστεί κανονικά στο Miami Open.

Βαρύ πένθος για την Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά το θάνατο του συντρόφου της Κονσταντίν Κολτσόφ, με την ίδια όμως ν' αποφασίζει ν' αγωνιστεί κανονικά στο Miami Open.

Πηγές κοντά στην αθλήτρια αναφέρουν πως η απόφασή της είναι να συμμετάσχει κανονικά στο αμερικανικό τουρνουά, με την προϋπόθεση να μην δώσει καμία συνέντευξη Τύπου πριν και μετά τα ματς.

Υπενθυμίζεται πως ο 42χρονος σύντροφος της άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Τρίτης (19/3), με την αστυνομία του Μαϊάμι ν' αναφέρει πως πρόκειται για αυτοκτονία.

Aryna Sabalenka will still play in Miami, but she won’t be doing press.



(via @TennisChannel) pic.twitter.com/Pavpa9Bn30