Η Ίγκα Σβιόντεκ νίκησε με άνεση τη Μάρτα Κόστιουκ με 2-0 σετ και περιμένει τη Σάκκαρη ή την Γκοφ στον τελικό του Indian Wells.

Η Ίγκα Σβιόντεκ εξασφάλισε σε συνοπτικές διαδικασίες την παρουσία της στον τελικό του Indian Wells, επικρατώντας της Μάρτα Κόστιουκ με 6-2, 6-1 σε 68 λεπτά.

Η 22χρονη Πολωνή, Νο1, κυριάρχησε απόλυτα της 21χρονης από την Ουκρανία και στον τελικό θα περιμένει τη νικήτρια του δεύτερου χρονικά ημιτελικού ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Κόκο Γκοφ.

Η Σβιόντεκ θα παίξει για δεύτερη φορά στον τελικό του Indian Wells, το οποίο είχε κατακτήσει απέναντι στη Σάκκαρη το 2022.

