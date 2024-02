Η Σβιόντεκ πήρε τον τελικό με την Ριμπάκινα στη Ντόχα

Η Ιγκα Σβιόντεκ κατέκτησε άλλον έναν τίτλο, αυτή τη φορά στη Ντόχα, επικρατώντας της Ελενα Ριμπάκινα με 2-0 σετ.

Μετά από ένα πραγματικό θρίλερ στο πρώτο σετ, η Ιγκα Σβιόντεκ έπαιξε εκπληκτικά στο δεύτερο και κέρδισε την Ελενα Ριμπάκινα με 2-0 σετ (7-6 (8), 6-2) στον τελικό στη Ντόχα.

Το πρώτο σετ ήταν μια μοναδική μάχη, με τις δύο τενίστριες να φτάνουν στο tie break το οποίο η Σβιόντεκ πήρε με 10-8, σε ένα σετ που είχε διάρκεια 90 λεπτά!

Η Ριμπάκινα κατέρρευσε στο δεύτερο, καθώς δέχτηκε νωρίς break και η Σβιόντεκ έφτασε στον 18ο τίτλο της καριέρας της και πρώτο μέσα στο 2024.

History Maker



The moment @iga_swiatek retained her title in Doha. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/qizfADa84v