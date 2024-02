Ριμπάκινα και Κασάτκινα θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Αμπου Ντάμπι

Από τρία σετ χρειάστηκαν Ελενα Ριμπάκινα και Ντάρια Κασάτκινα, για να προκριθούν στον τελικό του Αμπου Ντάμπι.

Η Ελενα Ριμπάκινα πήγε να κάνει τα εύκολα δύσκολα με την Λουντμίλα Σαμσόνοβα, αλλά στο τρίτο σετ καθάρισε εύκολα.

Πήρε με 6-0 το πρώτο, έχασε 6-4 με break προς το τέλος το δεύτερο σετ και κέρδισε το τρίτο με 6-2. Θα παίξει τον δεύτερο τελικό της φέτος και 16ο στην καριέρα της (6-9 ρεκόρ).

Elena EXCITES! Rybakina defeats Samsonova in a three set thriller 6-0, 4-6, 6-2 and will face Kasatkina in the final!

Από την πλευρά της η Κασάτκινα κέρδισε σε σπουδαίο ματς τριών ωρών την Χαντάντ Μάια, χάρη στο tie break στο κρίσιμο σετ. Επικράτησε με 6-3, 4-6, 7-6 (2), με το τρίτο σετ να κρατά 87 λεπτά! Θα παίξει για 15η φορά σε τελικό (6-8 ρεκόρ) και δεύτερο φετινό μετά την Αδελαϊδα.

After an 83 minute third set @DKasatkina is into the final as she defeats Haddad Maia 6-3, 4-6, 7-6(2).