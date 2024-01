Οι πόνοι στην πλάτη εξακολουθούν να ταλαιπωρούν την Πάουλα Μπαντόσα, που αποχώρησε από τον αγώνα της με την Ντιάνα Σνάιντερ στο 250άρι τουρνουά της Ταϊλάνδης.

Τελειωμό δεν έχουν για την Πάουλα Μπαντόσα τα προβλήματα τραυματισμών, με την Ισπανίδα να εγκαταλείπει τον αγώνα της με τη Ρωσίδα, Ντιάνα Σνάιντερ στο 250άρι τουρνουά της Ταϊλάνδης, εξ αιτίας ενοχλήσεων στη πλάτη.

Η Μπαντόσα σταμάτησε την προσπάθειά της, μετά το 7ο game του 2ου σετ, με τη Σνάιντερ να προηγείται 6-2, 4-3.

Είναι τα ίδια προβλήματα στην πλάτη που υποχρέωσαν την 26χρονη Ισπανίδα να χάσει μεγάλο μέρος της προηγούμενης σεζόν. Η Σνάιντερ στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει την Ντάλμα Γκάλφι (Νο.137) από την Ουγγαρία, που με τη σειρά της νίκησε την Κινέζα, Σιγιού Ουάνγκ (Νο.63) με 6-4, 3-6, 7-5.

Paula Badosa retired from her match in Hua Hin against Shnaider with a back injury.



Terrible to see her dealing with more back issues so soon in her comeback



She was out from July til the end of last season.



Hoping to see her healthy & happy on court again very soon. pic.twitter.com/SoXMLZmap9