H Ριμπάκινα ισοπέδωσε την Σαμπαλένκα στον τελικό του Μπρισμπέιν

Η Ελενα Ριμπάκινα επικράτησε με 2-0 σετ της Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε τον τίτλο στο Μπρισμπέιν, ενώ αύριο θα βρεθεί στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τόσο εύκολα ούτε η ίδια η Ριμπάκινα δεν θα περίμενε να κερδίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό του Μπρισμπέιν.

Το Νο4 του κόσμου (από αύριο Νο3) κέρδισε το Νο2 με το εμφατικό 6-0, 6-3 και κατέκτησε έναν ακόμη τίτλο,σταματώντας το σερί 15 νικών που είχε η Σαμπαλένκα επί Αυστραλιανού εδάφους.

A trophy worthy of a smile



Elena Rybakina puts on a masterclass against Aryna Sabalenka 6-0, 6-3 to claim career title No.6 in Brisbane!#BrisbaneTennis pic.twitter.com/cN0OiJ3r8E