Η Έμμα Ραντουκάνου συνόδευσε την επιστροφή της με νίκη και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς.

Η Βρετανίδα πρωταθλήτρια του τένις που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούw, Έμμα Ραντουκάνου, έδωσε τον πρώτο της αγώνα στο tour μετά από καιρό και πήρε την πρώτη της νίκη μετά το Indian Wells του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, η πρωταθλήτρια του US Open 2021 αγωνίστηκε στο τουρνουά του Όκλαντ και επικράτησε με 6-3, 4-6, 7-5 της Γκαμπριέλα Ρούσε στον 1ο γύρο του ASB Classic. Η Ραντουκάνου, απόλυτα ανακουφισμένη και χαρούμενη με την επιστροφή της, ξέσπασε σε κλάματα και έκανε εμφανέστατη τη συγκίνησή της που κατάφερε να βρίσκεται πάλι στα κορτ και να αγωνίζεται.

Back from an eight-month injury layoff with a BANG 💥@EmmaRaducanu defeats Ruse and will next face No.2 seed Svitolina in Auckland!#ASBClassic pic.twitter.com/XndduuP9F2