Η Ριμπάκινα πέταξε την Σαμπαλένκα εκτός ημιτελικών

Η Ελενα Ριμπάκινα κυριάρχησε στο σερβίς και άφησε την Σαμπαλένκα εκτός 4αδας, επικρατώντας με 7-5, 6-2.

Σε ένα ματς μεταξύ των δύο κορυφαίων σέρβερ του Tour, ήταν δεδομένο πως εκεί θα κριθεί και το παιχνίδι. Και η Ριμπάκινα ήταν καλύτερη σε αυτό το κομμάτι του αγώνα.

Κέρδισε 7-5, 6-2, έχοντας 11 άσους έναντι 4, μόλις ένα διπλό λάθος έναντι... 8 της Σαμπαλένκα (τα δύο μάλιστα αποδείχθηκαν καταδικαστικά), ενώ πέρασε το 62% του πρώτου σερβίς και από αυτό πήρε κέρδος το 77% των πόντων.

