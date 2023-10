Αντεξε στη πίεση της Μάρτιτς η Γκοφ και έφτασε τις 14 σερί νίκες

Σχεδόν τρεις ώρες χρειάστηκε η Κόκο Γκοφ για να κάμψει την αντίσταση της Πέτρα Μάρτιτς (2-1 σετ) στο Πεκίνο.

Η νεαρή Αμερικανίδα επικράτησε με 2-1 σετ, αλλά με… πολύ ιδρώτα, καθώς τα σετ τελείωσαν με 7-5, 5-7, 7-6.

Πλέον μετρά 14 σερί νίκες (και 21 στα τελευταία 22 παιχνίδια της) και είναι αναμφίβολα η πιο φορμαρισμένη τενίστρια στο Tour. Εγινε παράλληλα η πρώτη έφηβη στην ιστορία με 45 νίκες σε μία σεζόν μετά από αυτό το ματς.

Επόμενο εμπόδιο η Βερόνικα Κουντερμέτοβα, η οποία αν και έχασε με 6-3 το πρώτο σετ από την Τσουρένκο, στα άλλα δύο δεν έχασε ούτε ένα game (6-0, 6-0)!

Η βροχή δεν αποσυντόνισε την Ιγκα Σβιόντεκ η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Γαλλίδας Γκράτσεβα.

Κέρδισε δύσκολα με 6-4 το πρώτο σετ, ενώ στο 1-0 του δεύτερου, ο αγώνας διεκόπη για μία ώρα λόγω βροχής. Στην επιστροφή η Πολωνή έπαιξε με το γνωστό επιβλητικό της στυλ και πήρε το σετ με 6-1.

Lights out performance @iga_swiatek is into the Round of 16 after defeating Gracheva 6-4, 6-1. #ChinaOpen pic.twitter.com/La4hFDCvmk