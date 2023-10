Ζορίστηκε, αλλά πέρασε στις «16» η Σαμπαλένκα

Πάνω από 2,5 ώρες χρειάστηκε το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, η Αρίνα Σαμπαλένκα, για να κάμψει την αντίσταση της Κέιτ Μπόουτλερ, με 2-0 σετ.

Η Λευκορωσίδα επικράτησε στο Πεκίνο με 7-5, 7-6(2) ύστερα από 2 ώρες και 32 λεπτά αγώνα, για να προκριθεί στον 3ο γύρο της διοργάνωσης, σε ένα παιχνίδι που δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στην Βρετανή τενίστρια, η οποία μπήκε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό.

Η Σαμπαλένκα είχε 8 άσους στο παιχνίδι, σώζοντας τα 10 από τα 12 break point που είχε η αντίπαλός της. Είχε καλό ποσοστό σε κερδισμένους πόντους πίσω από το 1ο σερβίς (69%, 57/83), και παρά τα 7 διπλά λάθη, έφτασε στη νίκη. Επόμενη αντίπαλος θα είναι η Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι.

Dealing with the pressure



World No.1 @SabalenkaA comes from a break down in both sets to prevail over Boulter!



Awaits Paolini in the #ChinaOpen last 16 pic.twitter.com/ILGJ0huojB