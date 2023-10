Επιστροφή στις νίκες για Σβιόντεκ, Ζαμπέρ

Σε δύο σετ ξεμπέρδεψαν με τον πρώτο γύρο στο Πεκίνο οι Ιγκα Σβιόντεκ και Ονς Ζαμπέρ.

Χωρίς να κινδυνέψει, αλλά όχι και με την επιβλητικότητα που μας είχε συνηθίσει εδώ και ένα χρόνο, η Ιγκα Σβιόντεκ ξεπέρασε το πρώτο εμπόδιο στο 1000αρι του Πεκίνου.

Κόντρα στην Σορίμπες Τόρμο επικράτησε με 6-4, 6-3 σε μία ώρα και 34 λεπτά και στον δεύτερο γύρο θα παίξει με την Γαλλίδα Βέρα Γκρατσέβα. Για την Πολωνή αυτή ήταν η νίκη Νο125 την τελευταία διετία και ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε η Ραντβάνσκα, από τις σεζόν 2012-13.

Στον δεύτερο γύρο είναι και η Ονς Ζαμπέρ που επικράτησε της Κρούγκερ με 6-3, 6-4. Η Ζαμπέρ… καίγεται για μεγάλη πορεία αφού είναι στην 8η θέση του race για το WTA Finals, με την Μαρία Σάκκαρη να την καταδιώκει. Επόμενη αντίπαλός της στις «32» θα είναι η Μάρτα Κόστιουκ.

